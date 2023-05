LIVEBLOG

🔴 En direct : Kilicdaroglu ou Erdogan ? Suivez le second tour de la présidentielle turque

Arrivés en tête lors du premier tour, le président sortant, Recep Tayyip Erdogan, et son adversaire social-démocrate, Kemal Kilicdaroglu, s'affrontent lors d'un second tour inédit. Les bureaux de vote ont fermé. Suivez le dépouillement, les résultats et les réactions en direct sur notre liveblog.

Le duel du second tour de l'élection présidentielle turque, Kemal Kilicdaroglu et Recep Tayyip Erdogan. © Studio graphique France Médias Monde

Texte par : Elie SAIKALI