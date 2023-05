Turquie : Erdogan au pouvoir, une histoire sans fin ?

Le président Recep Tayyip Erdogan affronte dimanche son adversaire social-démocrate Kemal Kilicdaroglu lors du second tour de l'élection présidentielle turque, où le "réis" est en position de force. Retour sur le parcours du chef de l'État turc, à la tête de son pays depuis deux décennies, et qui pourrait le rester cinq ans de plus.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan s'exprime lors d'un meeting de campagne à Istanbul, le 26 mai 2023. © Murad Sezen, Reuters