Libération de détenus en Iran : les trois ressortissants européens accueillis en Belgique

Un ressortissant danois et deux personnes possédant la double nationalité autrichienne et iranienne ont été accueillis dans la nuit de vendredi à samedi par la Belgique. Cette triple libération via le sultanat d'Oman a été obtenue après que la Belgique a accepté de livrer à Téhéran un diplomate iranien condamné pour terrorisme.

Les trois hommes, dont l'un a passé sept ans en détention en Iran, ont été accueillis par la ministre belge des Affaires étrangères Hadja Lahbib, accompagnée de diplomates danois et autrichiens, à l'aéroport militaire de Melsbroek, en Belgique, le 3 juin 2023. © Jeremy Audouard, AFP

Texte par : FRANCE 24 Suivre