Mahinur Ozdemir, étoile filante de la politique belge devenue ministre d’Erdogan

Exclue en 2015 de son parti en Belgique pour avoir refusé de reconnaître le génocide arménien, la Belgo-Turque Mahinur Ozdemir a su rebondir dans son pays d’origine en devenant ministre de la Famille et des Affaires sociales et la seule femme nommée au sein du nouveau gouvernement turc. Retour sur le parcours mouvementé de cette proche de Recep Tayyip Erdogan et ancienne figure controversée de la politique belge.

L'équipe du nouveau gouvernement d'Erdogan pose devant le mausolée érigé en l'honneur de Mustafa Kemal Atatürk, le premier président de la république de Turquie, à Ankara, le 6 juin 2023. © Adem Altan, AFP

Texte par : Grégoire SAUVAGE Suivre