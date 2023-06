Avec Antony Blinken, Xi Jinping évoque des "terrains d'entente" entre les États-Unis et la Chine

Le président chinois Xi Jinping a assuré lundi que des "terrains d'entente" avec Washington ont été trouvés lors d'un rare entretien avec le secrétaire d'État américain Antony Blinken à Pékin. Confirmée à la dernière minute, la rencontre intervient au deuxième et dernier jour du déplacement du responsable américain en Chine, destiné à apaiser les tensions entre les deux grandes puissances.

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken et Xi Jinping lors d'une rencontre à Pékin, le 19 juin 2023.

C'est ce que l'on appelle du langage diplomatique. Le président chinois Xi Jinping a indiqué lundi 19 juin que des "terrains d'entente" avec Washington ont été trouvés lors d'un rare entretien avec le secrétaire d'État américain Antony Blinken à Pékin, selon des propos diffusés par la télévision publique CCTV.

"Les deux parties ont fait des progrès et sont parvenues à des terrains d'entente sur certains points spécifiques", a souligné Xi Jinping, qualifiant ces avancées de "bonne chose".

"J'espère que par le biais de cette visite, le secrétaire d'État Blinken apportera un résultat positif à la stabilisation des relations entre la Chine et les États-Unis", a déclaré Xi Jinping à son interlocuteur.

Cette rencontre intervient au dernier jour de la visite du secrétaire d'État américain en Chine – une première en cinq ans – et pourrait faciliter l'organisation d'un futur sommet entre Joe Biden et Xi Jinping.

Outre la très épineuse question des liens entre les Etats-Unis et Taïwan, île revendiquée par Pékin et au coeur des différends entre les deux puissances, les relations bilatérales restent tendues sur un grand nombre de dossiers.

Parmi eux, la rivalité dans les technologies, les sanctions américaines visant les géants chinois du numérique, le commerce, le traitement de la minorité musulmane des Ouïghours en Chine ou encore les revendications chinoises en mer de Chine méridionale.

Pas de compromis sur Taïwan

Antony Blinken s'était auparavant entretenu avec le chef de la diplomatie chinoise, Wang Yi, qui a déclaré que les tensions sino-américaines provenaient de la "perception erronée" de la Chine par les États-Unis.

"Nous devons prendre nos responsabilités vis-à-vis des peuples, de l'histoire et du monde, et inverser la spirale négative des relations entre la Chine et les États-Unis", a déclaré Wang Yi, selon un communiqué publié par le ministère chinois des Affaires étrangères.

Wang Yi a également rappelé que la Chine ne comptait pas faire de compromis sur la question de Taïwan tout en répétant que le maintien de l'unité nationale serait toujours au cœur des intérêts de Pékin.

Antony Blinken avait rencontré dimanche à Pékin le ministre chinois des Affaires étrangères, Qin Gang – qui, dans la hiérarchie chinoise, est un cran en-dessous de Wang Yi – et affirmé vouloir stabiliser les relations entre les deux plus grandes puissances économiques mondiales afin d'éviter tout conflit.

Le secrétaire d'État américain devait initialement se rendre en Chine en février dernier, mais sa visite avait été repoussée après l'incursion dans l'espace aérien américain d'un présumé ballon espion chinois.

Avec Reuters et AFP

