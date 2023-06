La fonte des glaciers de l'Himalaya s'accélère à un rythme sans précédent

Un nouveau rapport indique que les glaciers de l'Himalaya, en Asie, pourraient perdre jusqu'à 75 % de leur volume d'ici à la fin du siècle en raison du réchauffement climatique. Une situation qui entraînerait des inondations dangereuses et des pénuries d'eau pour les 240 millions de personnes qui habitent cette région montagneuse.

Les glaciers de l'Hindou Koush Himalaya, en Asie, pourraient perdre jusqu'à 75 % de leur volume d'ici à la fin du siècle en raison du réchauffement climatique, selon un nouveau rapport, ce qui entraînerait des inondations dangereuses et des pénuries d'eau pour les 240 millions de personnes qui habitent cette région montagneuse.

Une équipe de scientifiques internationaux a constaté que la fonte des glaces dans la région, où se trouvent les célèbres sommets de l'Everest et du K2, s'accélère.

Au cours des années 2010, la fonte des glaciers s'est accélérée de 65 % par rapport à la décennie précédente, selon l'évaluation du Centre international pour le développement intégré des montagnes (ICIMOD), l'autorité scientifique intergouvernementale pour la région.

L'Hindou Koush Himalaya s'étend sur 3 500 km et traverse l'Afghanistan, le Bangladesh, le Bhoutan, la Chine, l'Inde, le Myanmar, le Népal et le Pakistan.

Selon le rapport, les glaciers perdront entre 30 et 50 % sur l'ensemble de la région de leur volume d'ici à 2 100 si le réchauffement est compris entre 1,5 et 2 degrés Celsius par rapport aux températures préindustrielles.

L'ampleur de la fonte dépendra de l'emplacement géographique des glaciers. Avec un réchauffement de 3° C, ce qui correspond aux prévisions actuelles, les glaciers de l'Himalaya oriental, présents au Népal et au Bhoutan, perdront jusqu'à 75 % de leur glace. Avec un réchauffement de 4° C, ce chiffre passe à 80 %.

La fonte des glaciers représente également un danger pour les communautés situées en aval. Les eaux de ruissellement s'accumulent dans des lacs peu profonds, retenus par des rochers et des débris. Le risque survient lorsqu'un lac déborde, franchissant sa barrière naturelle et projetant un torrent d'eau dans les vallées montagneuses.

Les gouvernements tentent de se préparer à ces changements. La Chine s'efforce de consolider les réserves d'eau du pays. Quant au Pakistan, il installe des systèmes d'alerte en cas de débordements des lacs glaciaires.

