Le Pakistan pleure les victimes du naufrage au large de la Grèce

REPORTAGE

Le Pakistan a observé lundi un jour de deuil national, cinq jours après le naufrage d'un chalutier au large de la Grèce. Selon l'ONU, jusqu'à 750 migrants pouvaient se trouver à bord, parmi lesquels se trouvaient de nombreux ressortissants pakistanais – entre 200 et 300, selon les médias locaux. Dix personnes ont été arrêtées au Pakistan, soupçonnées d'être impliquées dans le trafic d'êtres humains. Reportage signé Shahzaib Wahlah et Sonia Ghezali avec la collaboration de Talha Saeed.

Publicité Lire la suite

Le Pakistan a respecté lundi 19 juin un jour de deuil national après le naufrage d'un bateau de migrants au large de la Grèce qui a fait au moins 78 victimes, parmi lesquelles de nombreux ressortissants pakistanais. Chaque année, des milliers de jeunes hommes, principalement originaires de l'Est du Pendjab et du Nord-Ouest de la province de Khyber Pakhtunkhwa, empruntent souvent la route de l'Iran, de la Libye, de la Turquie et de la Grèce pour entrer illégalement en Europe.

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne