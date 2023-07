Hong Kong lance une chasse à l'homme contre huit militants pro-démocratie exilés

John Lee, le dirigeant de Hong Kong, a appelé mardi huit militants pro-démocratie exilés et recherchés par la police à se rendre ou à "vivre dans la peur". Les autorités ont promis une récompense d'un million de dollars hongkongais (117 000 euros) pour des informations qui permettraient l'arrestation des "fugitifs". Londres s'insurge contre "des tentatives de la Chine d'intimider et réduire au silence des individus au Royaume-Uni et à l'étranger".

Des officiers de police lors du 26e anniversaire de la rétrocession de l'ancienne colonie britannique à la Chine à Hong Kong, le 1er juillet 2023. © Louise Delmotte, AP

Publicité Lire la suite Ils sont considérés comme des "fugitifs". Le dirigeant de Hong Kong a appelé mardi 4 juillet à se rendre ou "vivre dans la peur" huit militants pro-démocratie exilés et recherchés par la police, la Chine fustigeant de son côté la protection du Royaume-Uni à des "fugitifs". Les relations entre Hong Kong, territoire rétrocédé à la Chine en 1997, et l'ancienne puissance coloniale britannique sont tendues, depuis la promulgation en 2020 d'une loi sur la sécurité nationale dans le sillage de manifestations pro-démocratie. Le texte est accusé par ses détracteurs d'avoir fait reculer à Hong Kong les libertés et poussé à l'exil des personnes liées aux manifestations qui avaient secoué parfois avec violence la métropole de juin à décembre 2019. La police a promis un million de dollars hongkongais de récompense (117 000 euros) pour des informations qui permettraient l'arrestation de huit militants pro-démocratie. Ils sont accusés de collusion avec des forces étrangères pour mettre en danger la sécurité nationale, des faits passibles de la prison à vie. "Le seul moyen de mettre fin à leur destin de fugitifs, qui seront pourchassés toute leur vie, est de se rendre", a déclaré mardi le dirigeant de Hong Kong, John Lee. Dans le cas contraire, ils vivront "dans la peur", a-t-il assuré devant des journalistes. John Lee a aussi appelé la population à aider la police, ajoutant que même les "parents et amis" des militants pouvaient fournir des informations. Cette mesure a été dénoncée par les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie, des pays où résident certains des militants recherchés. Une tentative chinoise "d'intimider", selon le Royaume-Uni "Je n'ai pas peur des pressions politiques qui s'exercent sur nous, parce que nous faisons ce que nous pensons être juste", a insisté le dirigeant de Hong Kong. Parmi les personnes visées se trouvent Nathan Law, l'une des figures du mouvement pro-démocratie, qui a fui Hong Kong pour le Royaume-Uni où il a obtenu l'asile politique. À lire aussiÀ Taïwan, les réfugiés politiques de Hong Kong poursuivent leur combat pour la liberté "Nous ne tolérerons pas les tentatives de la Chine d'intimider et réduire au silence des individus au Royaume-Uni et à l'étranger", a déclaré lundi dans un communiqué le ministre britannique des Affaires étrangères, James Cleverly. "Le Royaume-Uni défendra toujours le droit universel à la liberté d'expression et se dressera pour ceux qui sont visés", a ajouté le ministre. La Chine a fustigé mardi ces propos. "Des hommes politiques britanniques offrent ouvertement leur protection à des fugitifs", a condamné un porte-parole de l'ambassade de Chine au Royaume-Uni, condamnant "une ingérence" de Londres dans les affaires intérieures chinoises. Les États-Unis se sont également élevés contre le système de récompense promis par les autorités hongkongaises. "L'application extra-territoriale de la loi sur la sécurité nationale imposée par Pékin pose un précédent dangereux qui menace les droits humains et les libertés fondamentales des citoyens à travers le monde", a mis en garde lundi dans un communiqué le porte-parole du département d'État américain, Matthew Miller. Un pouvoir judiciaire sous la tutelle de Pékin Depuis l'imposition par Pékin de la loi sur la sécurité nationale, le Royaume-Uni et les États-Unis ont suspendu leur accord d'extradition avec Hong Kong. Figure éminente du mouvement pro-démocratie, Nathan Law a appelé les Hongkongais à ne pas coopérer avec la police. "Je ne suis qu'un Hongkongais qui s'exprime au nom des Hongkongais", a-t-il souligné sur Twitter. Un autre accusé, Ted Hui Chi-fung, ancien avocat à Hong Kong désormais en exil en Australie, a qualifié de "ridicule" ce système de récompenses. Cette promesse de récompense par les autorités hongkongaises survient après le vingt-sixième anniversaire de la rétrocession de l'ancienne colonie britannique à la Chine, le 1er juillet 1997. Depuis l'imposition par le pouvoir central à Pékin d'une loi sur la sécurité nationale à Hong Kong, 260 personnes ont été arrêtées et plus de 160 autres, ainsi que cinq entreprises ont été inculpées. Cette législation remet en question l'indépendance judiciaire dont l'ex-colonie britannique était censée bénéficier durant 50 ans en vertu du principe "un pays deux systèmes", qui confère un certain degré d'autonomie à Hong Kong. Avec AFP