Iran : les peines de prison se multiplient contre la minorité bahaïe persécutée

De nouvelles peines de prison prononcées à l’encontre d’une dizaine de personnes de confession bahaïe en Iran viennent rappeler la répression à laquelle fait face la plus importante minorité religieuse non-musulmane de ce pays. Arrestations, interdiction d’étudier pour leurs jeunes, confiscation de leurs maisons, la communauté bahaïe est l'une des minorités religieuses les plus sévèrement persécutées en Iran, avec une intensification des arrestations ces dernières années.

Malgré les demandes répétées de l'ONU et de plusieurs ONG de défense des droits de l'Homme, dont Amnesty international, de mettre fin à la persécution et au harcèlement des bahaïs et autres minorités religieuses d'Iran, les autorités iraniennes "continuent de condamner des membres de la communauté bahaïe à des peines de prison pour l'exercice de leur foi", regrette Nassim Papayianni, responsable de la campagne Iran pour Amnesty International.

Un tribunal révolutionnaire de Qaem Shahr, ville du nord de l'Iran, a condamné le 24 juin 14 membres de cette minorité religieuse à des peines de prison allant de deux à trois ans, a rapporté l'ONG Human Rights Activists in Iran (HRA). Le groupe a été reconnu coupable d'"activité éducative et propagande déviante contraire à la loi sacrée de l'islam".

Religious freedom remains under attack in the Islamic Republic of Iran: 14 members of the persecuted #Bahai faith have been sentenced to prison by a Revolutionary Court in Ghaemshahr, Mazandaran province for practicing their religion.#بهائی pic.twitter.com/MwmKJ93Y70 — IranHumanRights.org (@ICHRI) July 5, 2023

Avec plus de 300 000 fidèles en Iran, selon les estimations de la Communauté internationale bahaïe (BIC), une ONG représentative des adeptes de cette religion dans le monde, les bahaïs constituent la plus importante minorité religieuse non musulmane dans ce pays, dont la Constitution ne reconnaît officiellement que l'islam, le christianisme, le judaïsme et le zoroastrisme.

Considérés comme des musulmans hérétiques depuis la naissance de cette religion à la fin du XIXe siècle, les bahaïs ont vu leur situation se dégrader avec l'avènement de la République islamique en Iran et l'adoption d'une constitution islamique en 1979 qui interdit cette religion et les prive de leurs droits civils et politiques.

Minorité non-musulmane la plus réprimée d'Iran

"Des bahaïs sont persécutés en Iran depuis quarante ans non-stop, du berceau à la tombe", dénonce Hamdam Nadafi, directrice du bureau des Affaires extérieures des bahaïs de France, rappelant que nombre d'entre eux sont exclus des rites mortuaires et empêchés d'avoir accès à des funérailles décentes. "Des familles se sont retrouvées à laver les corps de leurs défunts chez eux, dans leur propre salle de bains, parce que l'accès à la chambre mortuaire leur a été refusée partant du principe que les bahaïs seraient impurs et qu'il ne faudrait surtout pas les mettre en contact avec les autres."

"Les membres de la minorité bahaïe subissent des violations systématiques et généralisées de leurs droits, y compris des détentions arbitraires, des actes de torture et d'autres mauvais traitements, des disparitions forcées, des fermetures de commerces et d'entreprises, des confiscations de biens, des démolitions de logements, des destructions de cimetières et des discours de haine de la part des autorités et de médias d'État, et n'ont pas le droit de faire des études supérieures", liste aussi Amnesty international dans un rapport publié en août.

Sur l'ensemble des minorités religieuses en Iran, les violations des droits visant les bahaïs représentent 64,63 % des cas, devant les chrétiens (20,84 % de signalements) et 4,63 % pour les sunnites, souligne l'ONG HRA, dans son rapport de l'année 2022, paru en décembre.

"L'étau s'est resserré, comme pour toute la population iranienne"

D'après le BIC, plusieurs dizaines de bahaïs iraniens se trouvent actuellement en prison. "Au moins une cinquantaine", estime Hamdam Nadafi, précisant que les informations arrivent au compte-gouttes, car les familles sont sur écoute et les forces de sécurité menacent certaines d'entre elles, les condamnant au silence. En janvier 2023, le BIC estimait que 89 bahaïs étaient détenus par les autorités. En effet, des dizaines d'arrestation ont eu lieu au cours des quatre derniers mois de 2022, après la mort de Mahsa Amini et les manifestations qui ont suivi en Iran.

"L'étau s'est resserré, comme pour toute la population iranienne. La situation après la mort de Mahsa Amini a rapproché l'ensemble de la population iranienne dans une même tragédie, tous subissent les actes de violence alors qu'ils aspirent à la même chose : la liberté, la justice et l'égalité pour tous. Avec cette volonté que tous les Iraniens puissent être reconnus comme des citoyens et qu'ils puissent tous bénéficier des mêmes droits et des libertés", analyse Hamdam Nadafi.

Accusés à tort de collusion avec Israël

"Quand des bahaïs sont condamnés, on retrouve souvent les mêmes arguments : 'atteinte à la sécurité du pays', 'espionnage pour le compte d'un autre État ennemi' et souvent ils sous-entendent qu'il s'agit d'Israël", explique encore la représentante des bahaïs en France, qui dénonce un faux procès. "Les autorités iraniennes se basent sur le fait que le siège de la religion bahaïe se trouve dans la ville de Haïfa, en Israël, pour dénoncer cette foi et accuser de façon fallacieuse cette communauté d'espionnage", souligne aussi Amnesty international.

Poussé à l'exil au XIXe siècle, le prophète Baha'u'llah, qui a révélé la foi bahaïe, est mort à Haïfa, où sa dépouille a été ensevelie sous le mont Carmel, raison pour laquelle le siège des bahaïs se trouve en Israël. "Aucun bahaï, hormis la centaine de personne qui administre le lieu saint, ne réside dans le pays", ajoute Hamdam Nadafi.

L'Iran n'est pas le seul pays où les bahaïs sont opprimés. Amnesty international et l'ONU ont rapporté des cas de d'enlèvement de fidèles au Yémen, où ils sont pris pour cible par les Houthis, de confession chiite et proches de l'Iran. Le 25 mai, des membres armés des forces houthies ont fait irruption dans un rassemblement pacifique de la communauté bahaïe à Sanaa. Ils ont interpellé 17 personnes, dont cinq femmes. Depuis, seule une personne a été libérée, mais les 16 autres "demeurent détenues par les Houthis et on ignore toujours leur sort et le lieu où elles se trouvent, alerte l'ONG.

D'autres cas d'atteinte aux droits des bahaïs ont été constaté par le passé en Égypte, où ils sont également présents. Les bahaïs seraient actuellement près de six millions dans le monde, dont une importante communauté en Inde, en République démocratique du Congo, et seulement quelques milliers de croyants en France.

