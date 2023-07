Détention de Mortaza Behboudi : un combat personnel et pour la liberté de la presse

Aux mains des Taliban

Le 7 janvier, le journaliste franco-afghan Mortaza Behboudi est arrêté par les Taliban à Kaboul et placé en détention. Six mois plus tard, le jeune homme de 29 ans est toujours détenu dans sa geôle malgré les efforts déployés par les autorités françaises et le soutien sans faille de sa jeune épouse de 25 ans, qui œuvre activement à sa libération.

Si l’on en juge à sa voix, le moral n’y est pas. À chacune de ses réponses, Aleksandra Mostovaja laisse échapper un mince filet de voix, presque atone, pour évoquer le sort de son époux en prison à Kaboul. Pourtant, l’espoir de retrouver prochainement Mortaza Behboudi, journaliste franco-afghan détenu par les Taliban depuis le 7 janvier dernier, est intact. "Je suis en état de stress chronique, je ne suis pas en grande forme psychologique mais je garde l’espoir, confie l'étudiante qui a mis ses études d'architecture entre parenthèses pour se consacrer à la libération de l'homme qu'elle aime. J’essaie de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour garder la force. Et je ne suis pas seule. Beaucoup de gens me donnent aussi la force de continuer à me battre à Paris, à Douarnenez ou à Copenhague."

Avec le comité de soutien qui s’est spontanément monté à Douarnenez, le port d’attache du jeune reporter en France, de nombreuses actions de terrain ont pu être mises sur pied. Lâcher de cerfs-volants organisé sur la plage du Ris en avril, affichage dans les vitrines des commerces, départ symbolique d’un bateau de Douardenez pour rejoindre l’Afghanistan, la jeune épouse est de toutes les opérations de sensibilisation. "Jamais je n’aurais pu imaginer, quand il a été arrêté, que je serai encore à l’attendre six mois après", se désole la jeune danoise au visage diaphane et à la chevelure rousse. Néanmoins, le 7 juillet, devant la mairie de Paris, c’est bien le compteur affichant ses 180 jours de captivité, dressé au centre de la capitale, qu’elle est venue inaugurer.

Un chef d'accusation flou, un procès incertain

Six mois plus tôt, le journaliste de 29 ans, qui s’apprêtait à récupérer son accréditation de presse pour effectuer un reportage, est arrêté par les autorités talibanes. Depuis, il croupit derrière les barreaux d’un centre de détention des services de renseignement talibans dans un quartier de Kaboul. À ce stade, il ne sait toujours pas de quoi on l'accuse. Il ignore également si un procès se tiendra. Sa double nationalité n'est-elle pas reconnue ? Est-il considéré comme un espion ? Laissé dans le flou le plus total sur les raisons de sa détention, Reporter sans frontières s'active pour lui trouver un avocat afin qu'il puisse faire valoir ses droits et comprendre les accusations qui lui sont portées. S'il est accusé d’"espionnage" , comme cela a pu être mentionné par des sources non officielles, il risque une lourde peine de prison en Afghanistan.

"Il n’est pas mal traité si l’on compare avec les autres détenus. Il peut lire des livres, faire de l’exercice, voir sa famille deux fois par semaine, du coup, je peux les contacter pour avoir de ses nouvelles. Mais je n’ai pas de lien direct avec lui, explique la jeune femme qui se contente de quelques lettres échangées par l’intermédiaire de la Croix-Rouge. Il a accès à des médicaments pour lutter contre le stress et l’anxiété. Son moral n’est pas au mieux, mais dans la dernière lettre que j’ai reçue de lui, il m’a dit qu’il allait bien. En même temps, il ne peut pas vraiment me dire les choses, car les Taliban l’accompagnent quand il reçoit des visites et lisent son courrier."

Le parcours d’un combattant

Le reporter n’en est pas à son premier coup dur. Son parcours personnel et professionnel force le respect. Né en 1994 dans la province du Wardak, dans le centre de l’Afghanistan, alors qu'il a deux ans, sa famille fuit le régime taliban pour gagner l’Iran. À sept ans, il travaille dans une usine de briques. Épris de vérité, il se lance à l'âge de 16 ans dans le journalisme, équipé d’un simple appareil photo. Plus tard, il est arrêté après avoir réalisé un sujet sur le trafic d’opium. Il échappe de peu à l’exécution et parvient à se rendre en France en 2015. Le jeune exilé erre alors dans la capitale, dort dans la rue. C’est finalement à la Maison des journalistes qu’il finit par trouver refuge. Il obtient la nationalité française et trouve du travail dans de nombreuses rédactions françaises comme France Télévisions, TV5Monde, Libération, Mediapart, Arte Radio, La Croix, etc. Et les prestigieux prix ne tardent pas à tomber. En 2022, il reçoit, entre autres distinctions, le prix Bayeux des correspondants de guerre et celui de Varenne de la presse quotidienne nationale.

"Donner la parole à ceux qui en sont privé"

Mais son véritable moteur, c’est la passion qu’il a pour son métier. "Depuis qu’il a 16 ans, il s’est toujours battu pour donner la parole à ceux qui en sont privé. Il aime par-dessus tout couvrir les grandes crises pour faire parler ceux qui souffrent, que ce soit en Ukraine, dans des camps de migrants en Grèce ou en Afghanistan. C’est la personne la plus courageuse que je connaisse", confie celle qui l'aime depuis le premier jour où il se sont rencontrés dans un magasin de vélos à Copenhague.

Dans les coulisses du Quai d’Orsay, on s’active depuis le 7 janvier pour obtenir la libération du jeune journaliste. "Je suis en lien avec eux depuis le début, je ne peux pas trop en dire car nos échanges restent confidentiels mais je sais qu’ils sont très investis dans ce dossier", abonde la jeune danoise d’origine Lettone.

"Il me dit qu’il est fier d’être Français"

De son côté, "Mortaza est au courant de la mobilisation qui est faite autour de lui, je lui en parle dans mes lettres sans évoquer de message politique comme la Croix-Rouge me l’a recommandé. Il n’a pas trop de détails, mais il sait juste que des gens se mobilisent pour lui, c’est très important pour lui. Dans nos échanges, il me dit qu’il est fier d’être Français quand il voit toute la mobilisation qui est déployée par les autorités françaises, l’ONU et par ses soutiens pour faire pression sur les Taliban".

Dans les rares échanges qui transitent, le jeune marié remercie également son épouse pour toute l'énergie qu'elle déploie pour lui. "Il est très reconnaissant, conclut-elle. Ce combat, je le livre pour nous bien sûr, mais ce n’est pas seulement un combat personnel c'est aussi un combat pour la liberté, pour la liberté de la presse et la liberté d’expression".

