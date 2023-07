Attaque meurtrière dans une école maternelle en Chine

Au moins six personnes ont été tuées et une autre blessée dans une attaque survenue lundi dans une école maternelle du sud de la Chine. Un homme âgé de 25 ans a été appréhendé et une enquête a été ouverte.

Des enfants figurent parmi les victimes de l'attaque qui s'est déroulée à Lianjiang, dans le sud de la Chine. © Noel Celis, AFP (archives)

Texte par : FRANCE 24 Suivre

Publicité Lire la suite Une attaque dans une école maternelle a fait six morts et un blessé lundi 10 juillet à Lianjiang dans la province de Guangdong (sud de la Chine), a indiqué une porte-parole de la municipalité. Le suspect est un homme âgé de 25 ans, selon la police. Parmi les sept victimes figurent "un enseignant, deux parents et trois élèves (...) et un suspect a été arrêté", a déclaré une porte-parole de la municipalité, sans pouvoir dans l'immédiat donner de détails sur l'âge ou l'identité des victimes, ni le type d'arme employé. Selon Reuters, la presse locale a rapporté qu'il s'agissait d'une attaque à l'arme blanche. L'attaque a eu lieu vers 7 h 40 locales (23 h 40 GMT dimanche). Le suspect a été arrêté et une enquête a été ouverte, a indiqué la police chinoise, sans donner davantage de précisions dans l'immédiat. La Chine interdit à ses citoyens de détenir des armes à feu. Mais les attaques à l'arme blanche se sont multipliées ces dernières années dans le pays. Des attaques mortelles visant spécifiquement les écoles ont eu lieu dans le pays, incitant les autorités à renforcer la sécurité autour des établissements scolaires. Avec AFP et Reuters