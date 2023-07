L'Inde donne son accord de principe pour l'achat à la France de 26 Rafale et trois sous-marins

L'Inde a annoncé jeudi son intention d'acheter 26 avions de chasse Rafale et trois sous-marins Scorpène. Le prix et d'autres conditions doivent toutefois encore être négociés avec le gouvernement français.

L'Inde a donné son accord de principe, jeudi 13 juillet, pour l'achat à la France de 26 avions de chasse Rafale, en version Marine pour porte-avions, et de trois sous-marins Scorpène, à l'occasion d'un déplacement du Premier ministre indien à Paris, invité d'honneur de la fête nationale du 14-Juillet.

Le Conseil d'acquisition de la défense indien a approuvé ces propositions d'achat, a déclaré le ministère indien de la Défense dans un communiqué, précisant que le prix et d'autres conditions devaient encore être négociés avec le gouvernement français.

"Je me réjouis de pouvoir renforcer la coopération entre l'Inde et la France au cours de cette visite", a tweeté le Premier ministre Narendra Modi après avoir été accueilli sur tapis rouge à sa descente d'avion à la mi-journée par son homologue française Élisabeth Borne. Le chef de gouvernement doit prendre la parole jeudi soir devant la communauté indienne de France et assistera vendredi au défilé militaire, auquel participera un fort contingent indien, dont trois Rafale.

Atterri à Paris. Je me réjouis de pouvoir renforcer la coopération entre l'Inde et la France au cours de cette visite. Mes différents programmes comprennent une interaction avec la communauté indienne plus tard dans la soirée. pic.twitter.com/XM5j2xhEs6 — Narendra Modi (@narendramodi) July 13, 2023

L'Inde, qui a déjà notamment commandé 36 de ces avions pour son armée de l'air, souhaite donc faire l'acquisition de 26 Rafale dans leur version Marine pour équiper son porte-avions, ainsi que trois sous-marins Scorpène. Un énorme contrat potentiel, qui viendrait consolider un peu plus le robuste partenariat stratégique qui lie les deux pays depuis 25 ans. La France est le premier pays occidental avec qui l'Inde a noué un tel partenariat, a rappelé Narendra Modi dans un entretien au journal Les Échos.

