Washington toujours sans nouvelles du militaire américain qui a fui en Corée du Nord

Les États-Unis ont indiqué, mercredi soir, qu'ils continuaient à "collecter des informations" après la mystérieuse fuite vers la Corée du Nord d'un soldat de l'armée américaine. Le Pentagone a notamment tenté de communiquer avec l'armée nord-coréenne, mais sans succès pour le moment.

Un village et un poste des gardes-frontières nord-coréens à proximité de la DMZ en Corée du Sud, le 19 juillet 2023.

Washington toujours en quête de réponses après la fuite insensée d'un soldat américain en Corée du Nord. Les États-Unis ont indiqué, mercredi 20 juillet, être sans nouvelles du soldat américain qui serait détenu par Pyongyang après avoir traversé la frontière à l'occasion d'un voyage touristique dans la zone démilitarisée (DMZ).

"Nous continuons à travailler ensemble avec l'ONU afin de déterminer le bien-être et la localisation du soldat Travis King", a déclaré à la presse le porte-parole du département d'État, Matthew Miller.

"On continue de collecter des informations", a-t-il ajouté, en reconnaissant que les États-Unis étaient toujours dans le flou sur le sort de leur soldat.

Il a fait part de contacts avec la Corée du Sud et la Suède, qui sert d'intermédiaire entre les États-Unis et Pyongyang, et a précisé que le Pentagone avait tenté de communiquer avec l'armée nord-coréenne, sans succès pour l'instant.

Un soldat visé par une mesure disciplinaire

L'incident, qui risque d'envenimer encore davantage les relations entre Washington et Pyongyang, reste entouré de mystère et les circonstances encore non élucidées.

Identifié par l'armée américaine, Travis King, soldat de deuxième classe engagé depuis 2021, a traversé "volontairement et sans autorisation" la frontière entre la Corée du Sud et la Corée du Nord, techniquement encore en état de guerre, à l'occasion d'une visite dans la DMZ qui sépare les deux pays.

Selon les informations de la chaîne de télévision CBS citant des responsables américains, il devait être ramené aux États-Unis pour des raisons disciplinaires, mais a réussi à quitter l'aéroport et à se joindre à un groupe de visiteurs de la DMZ.

