Le ministre russe de la Défense à Pyongyang : une visite pour "agiter l'épouvantail nord-coréen"

La Corée du Nord a accueilli mercredi en grande pompe le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou qui doit assister le lendemain aux commémorations du 70e anniversaire de l'armistice de la guerre de Corée. Entretien avec le chercheur à la Fondation pour la recherche stratégique (FRS) Antoine Bondaz, qui décrypte pour France 24 la portée de cette visite dans le contexte de la guerre en Ukraine.

C'est un allié historique de Pyongyang et l'un des rares pays à entretenir des relations amicales avec la Corée du Nord. La Russie sera représentée jeudi 27 juillet par son ministre de la Défense Sergueï Choïgou lors des célébrations de l'armistice de la guerre de Corée auxquelles assistera également une délégation chinoise.

Depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un affiche son soutien à Moscou, qui, de son côté rejette régulièrement les décisions onusiennes ciblant la Corée du Nord alors que les tensions dans la péninsule coréenne se font de plus en plus vives.

Pyongyang s’est notamment opposée à la résolution de l’Assemblée générale de l’ONU condamnant l’offensive russe et a été le troisième pays après la Russie et la Syrie à reconnaître les républiques séparatistes prorusses de Donetsk et Louhansk en Ukraine.

Depuis son arrivée, Sergueï Choïgou a rencontré son homologue nord-coréen assurant vouloir renforcer "la coopération militaire" entre les deux pays alors que Washington soupçonne un soutien de Pyongyang à l'effort de guerre russe sous la forme de roquettes et d'obus d'artillerie en échange de nourriture et de matières premières.

"Une coopération militaire" renforcée est-elle réellement possible entre ces deux pays assommés de sanctions internationales ? Quel est le message envoyé par ce déplacement du ministre russe de la Défense ? Éléments de réponse avec Antoine Bondaz, directeur du programme Corée sur la sécurité et la diplomatie à la Fondation pour la recherche stratégique (FRS).

France 24 : Quelle est la portée de la visite du ministre de la Défense russe à Pyongyang ? Est-elle de nature à permettre de resserrer les liens déjà étroits avec Moscou ou est-ce avant tout une visite symbolique ?

Antoine Bondaz : C'est d'abord la première visite d'un dignitaire étranger en Corée du Nord depuis la pandémie de Covid-19. En fait, il n'y a pas eu de visite de haut niveau en Corée du Nord depuis fin 2019, que ce soit du côté russe ou du côté chinois. Cette participation au 70ᵉ anniversaire de la signature de l'armistice marque la réouverture de la Corée du Nord. Reste à voir si cela marque une évolution sur le long terme ou s'il s'agit d'une ouverture temporaire.

Même si c'est une visite extrêmement importante, je dirais qu'elle est avant tout symbolique et qu'il s'agit d'un coup de communication de deux pays isolés sur la scène internationale qui cherchent à montrer aux Occidentaux qu'ils ont des partenaires. On peut faire le parallèle avec ce qu'il s'est passé il y a 10 ans après l'annexion de la Crimée en 2014. On avait une Russie qui faisait l'objet de sanctions et d'un coup Moscou a multiplié les visites, annoncé de grands accords, y compris économiques comme par exemple l'annulation de la dette de Pyongyang.

La grande différence avec aujourd'hui, c'est qu'il y avait à l'époque un vrai potentiel de coopération économique, qui est devenu quasiment impossible du fait des nouvelles sanctions internationales liées à l'invasion de l'Ukraine.

Dans le contexte de la guerre en Ukraine, la question d'un soutien nord-coréen à l'effort de guerre russe est régulièrement soulevée. En mars 2023, Washington avait notamment accusé Moscou de vouloir s'approvisionner auprès du régime de Pyongyang. Qu'en est-il ?

La réalité sur ce sujet c'est que pour le moment nous n'avons aucune information ni aucune preuve. Pour la Russie, ce grand pays militaire, cela serait un aveu de faiblesse total que de devoir se reposer sur la Corée du Nord, notamment pour avoir des munitions. Par ailleurs, cela serait une violation majeure et manifeste des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU puisque depuis 2006, la Corée du Nord n'a pas le droit d'exporter des armes. À cela s'ajoute des questions techniques liées à la compatibilité des armes russes avec les obus et les munitions fabriqués à Pyongyang.

En revanche, on peut souligner le rôle d'épouvantail que joue la Corée du Nord. En temps normal, Moscou et Pékin tentent d'apparaître dans un rôle de modérateur vis-à-vis du régime de Pyongyang. Là, la Russie et la Chine montrent à l'Occident qu'elles peuvent aussi fermer les yeux sur les activités nord-coréennes. L'année dernière, un projet de résolution au Conseil de sécurité condamnant un essai de tir balistique a été bloqué pour la première fois par la Chine et la Russie. C'est un levier supplémentaire pour Moscou même si le soutien nord-coréen n'est pas déterminant.

C'est donc avant tout une visite destinée à faire peur aux Occidentaux ?

La visite de Choïgou est en partie une visite pour faire peur et agiter l'épouvantail nord-coréen devant les Occidentaux. Il y a aussi un message envoyé à la Corée du Sud qui a condamné la Russie, pris des sanctions et va livrer des munitions à l'Ukraine. Au rapprochement avec Kiev, Moscou répond par cette mise en scène de rapprochement avec Pyongyang.

Il faut toutefois rappeler qu'il ne s'agit pas d'une visite bilatérale mais d'un déplacement dans le cadre des célébrations de l'armistice entre les deux Corées. Du point de vue russe et chinois, c'est une guerre très importante sur le plan historique car c'est une guerre que les États-Unis n'ont pas gagnée. La Corée du Nord a tenu et le régime se maintient depuis plus de 70 ans.

