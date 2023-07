En Papouasie, Emmanuel Macron mise sur la préservation de l'environnement

En Papouasie-Nouvelle-Guinée, Emmanuel Macron a annoncé, vendredi, un partenariat pour "rémunérer" le pays pour ses efforts de préservation de la forêt primaire, un modèle que la France veut généraliser. Une prise de position stratégique pour distinguer la France dans la région Indo-Pacifique, face à l'influence grandissante de de la Chine et des États-Unis.

C'est au cœur d'un parc national de Papouasie-Nouvelle-Guinée qu'Emmanuel Macron a annoncé, vendredi 28 juillet, un partenariat pour "rémunérer" le pays pour ses efforts dans la préservation de la forêt primaire.

Sur les hauteurs du parc national de Varirata, près de Port-Moresby, la capitale de cet État insulaire d'Océanie, le président français a visité le lieu accompagné du Premier ministre papouasien, James Marape.

Riche en minerais et autres ressources naturelles, proche des principales routes maritimes, la Papouasie-Nouvelle-Guinée est devenue un enjeu-clé du bras de fer stratégique entre les Occidentaux et la Chine.

Face à l'influence grandissante de Pékin dans la région, les États-Unis misent notamment sur la coopération de défense et ont signé un pacte de sécurité avec Port-Moresby.

"Rémunération" en échange des "services environnementaux rendus"

La France, qui en termes de moyens ne peut rivaliser avec ces deux superpuissances, a décidé de mettre l'accent sur l'environnement, comme l'a expliqué Emmanuel Macron, la veille, au Vanuatu en détaillant sa "stratégie indopacifique" lors d'une étape de sa tournée régionale.

Les forêts primaires, "c'est 14 % de la surface du globe, 75 % de ce qu'on appelle le carbone irrécupérable, c'est-à-dire que quand on déforeste, qu'on brûle, et bien on libère du carbone et donc en quelque sorte on repart en arrière", a expliqué jeudi, in situ, le président français.

Or, a-t-il relevé, la communauté internationale finance déjà les efforts de reforestation, mais "il n'y avait absolument aucun modèle économique pour aider à préserver cet existant".

Selon un nouveau cadre annoncé lors du One Forest Summit, qu'il a organisé avec le Gabon à Libreville en mars, l'idée est désormais de conclure des contrats avec les pays concernés pour "qu'il y ait une rémunération" en échange des "services environnementaux qui sont rendus par ces forêts" primaires et donc de leur préservation.

Le premier contrat du genre a été lancé jeudi avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée. À ce stade, il est financé à hauteur de plus de 60 millions d'euros par l'Union européenne. Paris espère aller bien au-delà, en mobilisant d'autres pays du G7 sur cette initiative d'ici à la COP28 sur le climat début décembre.

Partenariats à venir avec le Congo et la RD Congo

D'ici à la COP28 aux Émirats arabes unis, la France souhaite aussi décliner ce partenariat modèle avec d'autres pays concernés par la présence de forêt primaire, concentrée en Asie du Sud-Est, dans le bassin du fleuve Congo et en Amazonie. À commencer par le Congo et la République démocratique du Congo.

"Il y a un sujet de justice internationale": "on taxe le carbone aux frontières", "on taxe la déforestation aux frontières en interdisant l'importation de produits issus de la déforestation", mais "on ne rémunère pas" les pays "les plus exemplaires, qui absorbent du carbone", fait-on valoir côté français.

Des organisations non gouvernementales, des philanthropes comme Conservation International, Wildlife Conservation Society ou le Fonds Bezos sont déjà à bord, ainsi que des agences de l'ONU.

Pour le moment en revanche, cette initiative n'inclut pas le secteur privé, qui aurait pourtant un impact essentiel. Mais à terme, la France a promis d'embarquer le privé sur cette "nouvelle doctrine économique", à travers des instruments financiers encore à défricher, explique un conseiller du président français qui reconnaît que ce projet ambitieux pourra prendre du temps à se concrétiser.

Parallèlement, les deux pays ont signé d'autres accords. L'Agence française de développement, qui monte en puissance dans le Pacifique notamment sur les questions climatiques, s'est engagée à financer la réhabilitation de ports papouasiens avec des partenaires européens et l'Australie, pour développer un "modèle d'éco-responsabilité".

