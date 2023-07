"Une civilisation vieille de 5 000 ans" : en Chine, l'archéologie au service de la politique

Mystères historiques (3/3)

Zhang Zhung n'est pas le seul mystère historique pour lequel la Chine s'efforce d'imposer une grille de lecture politiquement orientée. L'archéologie est devenue, sous Xj Jinping, un domaine hautement sensible qui doit permettre de construire un récit d'unité nationale tout en conférant des justifications civilisationnelles aux revendications territoriales de Pékin.

Le royaume du Zhang Zhung, sur les hauts plateaux du Tibet, est loin d'être le seul site à attirer les archéologues chinois. Depuis février 2023, un centre d'archéologie marine est installé en pleine Mer de Chine du Sud pour leur permettre d'aller explorer les fonds marins. La Chine continentale elle-même est parsemée de centaines de sites d'excavations. Pour l'année 2022, l'Administration nationale du patrimoine culturel dénombrait officiellement pas moins de 1 700 projets menés dans le pays, financés abondamment par le Parti communiste (PCC). Les découvertes d'objets, de ruines, d'ossements sont quasi quotidiennes. Mais ce n'est pas tant les vieilleries d'autrefois qui intéressent les autorités que les fins politiques auxquelles elles peuvent servir.

Chaque année, à la fin mars, l'administration nationale dévoile le Top 10 de la moisson. En haut de sa liste pour 2022 : un crâne humain vieux d'un million d'années, des vestiges d'outils agricoles qui servaient il y a 10 000 ans, des ruines de fortifications militaires datant d'environ 2 000 av. J.-C. ou encore des morceaux de vases, jarres et autres sculptures visiblement déposées dans un mausolée royal entre les XVIe et XIe siècles av. J.-C. Des morceaux de cailloux ou de bronze qui pourraient paraître anodins pour les néophytes, mais qui, selon les autorités, joueront un rôle clé pour comprendre le fonctionnement des premiers royaumes et civilisations qui peuplaient les plaines chinoises.

The Shanxi Institute of Cultural Relics and Archaeology recently published new excavation information on a Neolithic site in Bicun village of Xingxian county, Shanxi province. The site is the largest and best-preserved New Stone Age city found at the mouth of the Yellow River. pic.twitter.com/TNnjn9I8r5 — China Daily (@ChinaDaily) February 28, 2023

La plus ancienne civilisation de la planète

"Depuis son arrivée à la tête de la Chine, en 2013, Xi Jinping a mis un gros coup d'accélérateur aux recherches archéologiques dans le pays", affirmait Anne Cheng, titulaire de la chaire Histoire intellectuelle de la Chine au Collège de France, lors d'une conférence organisée en novembre 2021. "Xi Jinping a investi le domaine de l'archéologie, comme tous les champs des sciences sociales, pour réécrire l'Histoire à l'avantage du parti. Pour faire simple, les différentes découvertes doivent permettre de renforcer certains récits nationaux et, au contraire, d'en déconstruire d'autres", précise Emmanuel Véron, docteur en géographie, spécialiste de la Chine contemporaine à l'Institut international des langues orientales (Inalco).

Mais Xi Jinping n'est pas le premier dirigeant chinois à s'être intéressé à l'Histoire très ancienne de son pays. "L'intérêt de la Chine pour l'archéologie remonte aux années 1990, et plus précisément à 1995", explique Anne Cheng. "Cette année-là, un vice-ministre chinois effectue une visite d'État en Égypte et est mortifié de découvrir que le pays détient une chronologie détaillée de ses pharaons remontant à 4 700 ans. À ce moment-là, l'Histoire écrite de la Chine, elle, ne remontait qu'à 3 000 ans. Il est revenu en appelant à déterminer des dates aussi précises pour les premières dynasties chinoises."

La première bataille historique est lancée : quel pays détient la civilisation la plus ancienne ? Dans les semaines qui suivent, le Parti communiste alors dirigé par Jiang Zemin, confie à 200 archéologues, historiens et autres chercheurs la lourde tâche de définir les périodes précises des trois premières dynasties mentionnées dans l'Histoire classique chinoise : les Xia, les Shang et les Zhou. Le résultat arrive cinq ans plus tard, en 2001, avec une affirmation : la dynastie des Xia, qui aurait vécu le long du fleuve Jaune, dans les plaines du centre de la Chine, remonte à 5 000 ans.

"Depuis, la Chine est constamment présentée dans le discours officiel comme une grande civilisation de 5 000 ans d'histoire continue, et donc comme la plus ancienne civilisation de la planète", résume Anne Chang. "Progressivement, la formule a infusé, y compris sur la scène internationale. Pourtant, les archéologues occidentaux persistent à dire que nous manquons encore de preuves concrètes. L'existence même de la dynastie Xia est sujette à débat."

Preuve de la sensibilité du sujet : en 2017, Donald Trump avait osé une petite pique à Xi Jinping, alors que les deux hommes déambulaient dans la Cité interdite à Pékin. Le président américain lui avait rappelé la thèse selon laquelle la Chine avait 5 000 ans d'Histoire mais que l'Égypte en avait 8 000. "L'Égypte est un peu plus ancienne", avait immédiatement rétorqué son homologue chinois avant de trancher : "Mais la seule civilisation qui continue à se perpétuer, c'est la Chine".

"En politique intérieure, cela permet au Parti de renforcer son discours sur la puissance de la nation, toujours placée comme au-dessus des autres", précise Emmanuel Véron. C'est là un des axes phares de la communication autour du "rêve chinois" – ce concept cher au président Xi, qui veut "redonner à la Chine sa puissance historique" tout en assurant à sa population ascension sociale et prospérité.

La recherche d'une unité nationale

L'âge de la civilisation chinoise désormais admis, une seconde bataille historique est venue remplacer la première, avec une nouvelle question : comment cette civilisation s'est-elle constituée ? "Nous devrions avoir une compréhension profonde des plus de 5 000 ans d'Histoire de la civilisation chinoise pour renforcer notre conscience historique", a ainsi exhorté Xi Jinping lors d'une réunion du Politburo, l'instance dirigeante du Parti communiste, en mai 2022.

Pendant des années, le même récit a dominé pour présenter les origines de la civilisation chinoise. "Celle-ci prendrait racine dans les plaines centrales de la vallée du fleuve Jaune, dans les provinces du Henan et du Shaanxi avec les dynasties Xia, Shang et Zhou", détaille Anne Cheng. Cette théorie se basait sur la découverte, dans les années 1920, de la possible dernière capitale de la dynastie Shang, dans le Henan, datant d'environ 1250 av. J.-C. Les fouilles avaient révélé un centre urbain où vivait une population importante utilisant l'agriculture et des animaux domestiques, des palais, des tombes royales immenses, mais aussi des textes chinois gravés sur des os de bovins. Face à ce site gigantesque, les archéologues avaient considéré le lieu comme l'épicentre de la civilisation chinoise.

Des visiteurs observent l'éléphant Zun, un récipient à vin en bronze datant de la fin de la dynastie Shang (13e-11e siècle av. J.-C.) présenté lors d'une exposition au musée de Shanghai, le 19 janvier 2004. © Liu Jin, AFP

"Puis en 1974 la découverte, par hasard, des soldats en terre cuite de la tombe du premier empereur de la dynastie Qin, mort aux alentours de 210 av. J.-C. avait confirmé cette théorie", poursuit la sinologue. "Ce dernier serait à l'origine de l'unification du premier empire de Chine avec un pouvoir central, là encore, dans la vallée du fleuve Jaune."

L'armée chinoise de soldats en terre cuite, au musée situé à environ 40 kilomètres de l'ancienne capitale de Xi'an, dans le nord de la Chine, le 19 septembre 2000. AFP

Mais depuis quelques années, d'autres trouvailles sont venues bouleverser ce récit. À plus de 1 000 km à l'ouest, dans le Sichuan, des archéologues ont déterré dans les années 1980 les vestiges du site de Sanxingdui, contemporains à ceux de la dynastie Shang. Et le site paraît tout aussi important avec des bronzes monumentaux, des fondations de palais et des vestiges des murs d'enceinte. "Plutôt que d'avoir émergé d'un seul lieu, la civilisation chinoise semblerait donc plutôt être le regroupement de peuples, de langues et d'ethnies beaucoup plus complexes", résume Anne Cheng.

"Avec ce nouveau récit, l'archéologie devient un vecteur d'unité nationale. Peu importe l'origine ou l'ethnie, tout le monde appartiendrait à la même civilisation originelle", explique Emmanuel Véron. "Et cette histoire nationale est martelée partout, dans les médias, dans les écoles… Les sites deviennent des lieux touristiques avec des tours opérateurs qui emmènent par milliers des voyageurs abreuvés par ce récit officiel."

Selon les chiffres avancés par le South China Morning Post, en 2018, le musée archéologique du site de Sanxingdui a ainsi attiré 964 000 visiteurs. En 2021, le lieu avait aussi fait pendant plusieurs jours la une des médias nationaux et locaux après la découverte de plusieurs centaines d'objets – des masques en or, en ivoire et en bronze, des défenses d'éléphants, des sculptures, des armes.

Autre exemple récent : jusque-là inconnu de tous, le petit village de Guanzhuang, dans le Henan, attire maintenant des milliers de touristes venus voir "le premier atelier de frappe de pièces au monde." Des architectes estiment en effet que des habitants y frappaient des pièces dès 640 av. J.-C., soit presque un siècle avant l'ancien royaume de Lydie, en Turquie, habituellement reconnu comme le détenteur du titre.

Pékin a ainsi inauguré en février 2023 un centre d'archéologie sous-marine en Mer de Chine du Sud – des eaux chinoises contestées par les pays voisins, notamment les Philippines et la Malaisie. Ce centre sera un lieu "d'une importance particulière pour la transmission de la culture traditionnelle chinoise et la sauvegarde de la souveraineté nationale, de la sécurité et des droits maritimes de la Chine", détaillait Li Qun, le directeur de l'Administration nationale du patrimoine culturel. En d'autres termes, si on venait à retrouver un grand nombre de vestiges historiques de la Chine sur ces îles, en particulier des épaves de navires, des bâtiments et des inscriptions, cela prouverait que la Chine avait historiquement la souveraineté sur cette zone.

"Quand bien même le Parti avancerait des preuves archéologiques valables de sa souveraineté historique sur ces lieux, il lui restera un défi majeur : celui de la sinisation de ces marges et périphéries", termine Emmanuel Véron, qui estime que Pékin devra se poser la question de comment intégrer ces territoires au récit national unique et officiel chinois.

