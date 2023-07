Zhang Zhung : à la recherche de la civilisation perdue au Tibet

MYSTÈRES HISTORIQUES (1/3)

C’est la première civilisation à s’être développée sur les hauts plateaux du Tibet. Zhang Zhung est aussi la seule à avoir pris son essor à de telles altitudes. Son histoire demeure encore aujourd’hui largement méconnue. Les mystères qui l’entourent ont nourri une riche mythologie et un récit plus politisé de son importance.

C’est une histoire qui commence par la fin. La chute de la mythique civilisation de Zhang Zhung dans le Tibet antique ressemble à un épisode d'une série médiévale devenue culte, avec son lot de trahisons sur fond de luttes de pouvoir .

Il était une fois Likmikya, probablement le dernier roi de cette civilisation, et sa femme, la princesse Semarkar, par ailleurs sœur de Songtsen Gampo, le premier souverain du puissant empire tibétain.

"Game of Thrones" au Tibet

Leur union, célébrée au milieu du VIIe siècle, semblait davantage répondre à des considérations politiques que sentimentales. Il faisait sens de rapprocher par les liens du mariage deux puissantes familles qui comptaient dans les hauteurs du Tibet à cette époque.

Sauf que la princesse Semarkar était malheureuse et que des conseillers du roi Songtsen Gampo rêvaient d’agrandir l’empire tibétain. C’est ainsi qu’ensemble, l’épouse et l’entourage de son frère, ils ont comploté pour accélérer la chute de Likmikya, mort assassiné dans une embuscade tendue par les soldats de Songtsen Gampo.

Et c’est ainsi que s’achève l’histoire de Zhang Zhung, intégrée par la suite au sein de l’empire tibétain. “Mais si l’empire tibétain a dû avoir recours à des subterfuges comme une embuscade pour venir à bout de Likmikya, c’est que ce dernier devait être à la tête d’une puissante entité aussi, non ?”, s’interroge John Vincent Bellezza, archéologue et spécialiste de Zhang Zhung.

Si un expert comme John Vincent Bellazza - sur la piste de Zhang Zhung depuis plus d’une vingtaine d’années et qui a écrit plus de dix livres à ce sujet - doute encore de la puissance réelle de ce roi, c’est parce que cette partie de l’histoire du Tibet est encore largement méconnue.

L’assassinat du roi Likmikya est l’un des rares événements historiques attestés concernant le Zhang Zhung. Mais quoi d'autre ? “Il y avait quelque chose là-bas, c’est sûr. Une société complexe a existé au Tibet occidental probablement entre environ 2000 ans avant notre ère jusqu’à 650 après J.C. C’est cela qu’on appelle communément aujourd’hui Zhang Zhung”, résume Mark Aldenderfer, un archéologue américain qui a travaillé dans cette région.

Mais au-delà de ce constat, c’est une succession de points d’interrogation. “On ne connaît pas l’étendue géographique de Zhang Zhung, et on ne sait pas vraiment combien de temps cela a duré”, souligne John Vincent Bellazza. Impossible aussi d’affirmer si le Zhang Zhung était un empire, un royaume, ou une succession de petits fiefs unis dans une sorte de confédération.

“La mère de toutes les civilisations au Tibet”

Cette aura de mystères nourrit la fascination des archéologues et anthropologues qui s’intéressent à cette partie de l’histoire du Tibet. Les percer à jour peut se révéler important à plus d’un titre.

D’abord, parce qu’on imagine mal une puissante société se développer à cet endroit du globe, perché à plus de 4 500 mètres d’altitude en moyenne. “C’est sûr qu’aujourd’hui, cette région très désertique et aride apparaît impropre à l’implantation humaine. Mais l’existence même de Zhang Zhung prouve que le climat y a jadis été bien plus accueillant pour l’Homme”, explique Charles Ramble, anthropologue et tibétologue spécialiste de la culture tibétaine.

Ensuite parce que “le Zhang Zhung représente la mère de toutes les civilisations au Tibet”, souligne John Vincent Bellezza. Les ruines de citadelles, de cités, de nécropoles associés à Zhang Zhung sont parmi les premiers signes d’existence d’une société humaine organisée dans cette région.

À ce titre, découvrir la véritable histoire de cette civilisation. Établir si la première puissance présente au Tibet était davantage liée à la Chine, à l’Inde ou à d’autres pays comme l’Iran peut changer la donne politique. Ainsi “on suppose que le Zhang Zhung avait des relations commerciales développées avec l’Iran et même une partie de l’Europe, ce qui est une piste archéologique qui déplaît à la Chine”, explique Charles Ramble.

Les incertitudes historiques tiennent aussi à tout un récit mythologique qui s’est développé autour de Zhang Zhung. “À lire certains textes, on pourrait croire que la civilisation Zhang Zhung a duré plus de 65 000 années et que son territoire s’étendait bien au-delà du Tibet, jusqu’aux terres de l’actuel Iran où se trouvait sa capitale”, note Mark Aldenderfer.

“La version très exagérée de la géographie de Zhang Zhung fait état d’une civilisation qui s’étend sur trois régions recouvrant une large partie de l’actuelle Asie centrale”, écrit John Vincent Bellazza dans son ouvrage "The Dawn of Tibet", consacré à l’histoire de Zhang Zhung. De quoi transformer cette civilisation en empire d’une taille au moins similaire à celui de Charlemagne, qui, à son apogée au début du IXe siècle, englobait une grande partie de l’Europe occidentale.

“En réalité, le territoire de Zhang Zhung représentait plutôt un neuvième de cette taille”, poursuit John Vincent Bellazza. Pour lui, le berceau géographique de cette civilisation se trouverait dans la Chang Tang, un gigantesque plateau au nord du Tibet. Cette estimation repose sur les centaines de monuments que cet archéologue a catalogués comme remontant à la période de Zhang Zhung sur le haut plateau du Tibet.

Selon Charles Ramble, même cette analyse est sujette à caution. Il estime qu’on peut, au moins, être relativement sûrs que cette civilisation était présente autour du Mont Kailash, l’un des plus importants sommets de la chaîne de l’Himalaya - qui culmine à 6 638 mètres - dans la région autonome du Tibet, jusqu’à l’actuelle région du Ladakh, au nord du Pakistan et vers le Tadjikistan.

Créatures mythiques et mines d’or

La mythologie autour de Zhang Zhung transforme aussi cette civilisation en royaume peuplé de créatures magiques et de quasi divinités omniscientes et capables d’arrêter des armées entières grâce à des formules sacrées récitées à haute voix.

Une vision fantasmée de la puissance de Zhang Zhung qui provient des textes sacrés de la foi bön. Pour les adeptes de cette religion minoritaire au Tibet, Zhang Zhung représente “le berceau de leur croyance”, souligne John Vincent Bellezza.

Ils ont donc tout intérêt à présenter le Zhang Zhung sous son meilleur jour possible, même “s’il n’y a rien qui prouve historiquement que les croyances qui existaient à l’époque de Zhang Zhung sont liées à la religion bön actuelle”, souligne Charles Rambles.

Débarrassée de ces apparats mythologiques, cette civilisation qui a probablement traversé la fin de l’âge du bronze, l’âge du fer et qui a survécu jusqu’au milieu du VIIe siècle, peut apparaître comme bien moins impressionnante.

Pour autant, elle n’en était pas moins influente. L’histoire de sa chute suggère ainsi un royaume militairement puissant pris au sérieux par l’empire tibétain.

Il avait aussi des atouts économiques qui feraient rêver n’importe quel chasseur de trésors. “Le Zhang Zhung regorgeait de mines d’or, et ses richesses ont même été évoquées par l’historien grec Hérodote”, affirme Charles Rambles.

Autrement dit, c’est un territoire qui comptait sur la carte économique du monde antique puisque même les Grecs connaissaient son existence.

La vraie histoire de Zhang Zhung reste donc encore largement à écrire. Un travail historiquement important puisque les rares données dont on dispose suggèrent qu’il y avait là une civilisation qui, à l’apogée de sa gloire, était militairement et économiquement influente et dont on ne connaît pourtant quasiment rien. Une réalité d’autant plus importante à établir que sans cela, le Zhang Zhung peut être utilisé à des fins politiques.

