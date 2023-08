Au Pakistan, arrestation de l'ex-Premier ministre Imran Khan condamné pour corruption

L'ancien Premier ministre pakistanais Imran Khan a été condamné à trois ans de prison pour corruption et a été arrêté par la police dans la ville de Lahore, dans l'est du pays, a déclaré son avocat samedi. Le leader du parti Pakistan Tehreek-e-Insaf fait l'objet de plus de 150 poursuites judiciaires depuis son éviction du pouvoir.

L'ex-Premier ministre pakistanais Imran Khan lors d'un entretien avec des journalistes à Lahore, au Pakistan, le 3 août 2023. © K.M. Chaudary, AP

Publicité Lire la suite L'ex-Premier ministre Pakistanais Imran Khan a été arrêté, samedi 5 août, après avoir été condamné pour corruption à trois ans d'emprisonnement concernant une affaire de cadeaux qu'il a reçus alors qu'il était chef du gouvernement, selon des sources concordantes. "Le juge Humayun Dilawar a annoncé que l'implication dans des pratiques de corruption a été prouvée", a déclaré la télévision pakistanaise. Imran Khan, Premier ministre jusqu'en avril 2022, n'était pas présent à l'audience, mais a été arrêté. "La police a arrêté Imran Khan à son domicile", a déclaré à Reuters son avocat, Intezar Panjotha. "Nous allons déposer une requête contre cette décision auprès de la Haute Cour", a-t-il ajouté. Selon la police de Lahore, Imran Khan a été arrêté par des officiers de la force d'Islamabad. Imran Khan, aujourd'hui leader du parti Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), fait l'objet de plus de 150 poursuites judiciaires depuis son éviction du pouvoir, des accusations qu'il affirme être motivées par des considérations politiques. Avec AFP et Reuters