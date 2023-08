Frappé par une chaleur "sans précédent", l’Iran manque d’eau

Réchauffement climatique

Des coupures d’eau répétées compliquent le quotidien des Iraniens, alors que le pays traverse une vague de chaleur inédite, avec des températures avoisinant les 50 °C ces derniers jours. Les pénuries d’électricité inquiètent également la population.

Depuis début un mois, l’Iran est écrasé par une chaleur étouffante. Dans le sud du pays, à Ahwaz, la température a atteint 51 °C cette semaine, ont rapporté mardi 1er août les médias iraniens. En première ligne du réchauffement de la planète, ce pays dépassant les 85 millions d'habitants est l'un des plus vulnérables au changement climatique.

"Nous avons l’habitude de la chaleur en été, mais là, c’est jamais-vu. Et surtout, ça dure", témoigne Morvarid*, habitante de la ville de Chiraz, dans le sud-ouest du pays. "Au travail, nous avons deux climatiseurs pour l’étage et ça ne suffit plus. L’air n’arrive pas jusqu’à mon bureau", raconte-elle alors qu’elle vient de vivre plusieurs jours à près de 42 °C.

Pour faire face à cette chaleur, qualifiée de "sans précédent" par les médias d’État, le ministère de la Santé a pris des mesures tout aussi radicales qu’inédites : le pays a décrété deux jours fériés mardi et mercredi pour la fonction publique et les banques. La population, en particulier les personnes âgées, ont reçu la consigne de rester chez elles entre 10 heures et 16 heures. Selon le porte-parole du ministère, Pedram Pakain, le nombre de coups de chaud signalés en début de semaine était "alarmant".

La province du Sistan-Baloutchistan, dans le sud-est de l'Iran, fait partie des régions qui souffrent le plus de la chaleur. Un millier de personnes ont été admises à l'hôpital ces derniers jours en raison de problèmes liés à la hausse des températures et à des nuages de poussière, indiquait l'Irna (agence de presse officielle) mardi.

Cette région est depuis longtemps en proie à des coupures d'eau. Lundi, des manifestants ont protesté contre une baisse de débit due à la présence d'un barrage situé en amont, en Afghanistan, a rapporté l'agence Tasnim.

"On est dans des températures de plus en plus élevées avec un risque très élevé pour le métabolisme humain. D’autant qu’il faut aussi prendre en considération le phénomène d’évapotranspiration qui, dans certaines zones du pays, accroît la température ressentie au-delà des 50 degrés affichés au thermomètre", explique Jonathan Piron, historien spécialiste de l’Iran pour le centre de recherche Etopia, à Bruxelles.

Coupures d’eau et horaires décalés au bureau

Depuis le mois de juin, l'Iran a aussi modifié les horaires de travail de ses fonctionnaires, les contraignant à commener à 6 h du matin pour économiser l'énergie. Car le recours accru à la climatisation entraine une surconsommation d’électricité, alors que le pays peine à pousser ses centrales pour produire suffisamment.

"Le système électrique est complètement dépassé. Il est obsolète, il est en manque d'investissements à cause des sanctions, mais aussi parce qu'il n'y a pas la gouvernance environnementale qui prenne le problème climatique à bras le corps", pointe Jonathan Piron.

Morvarid, qui travaille dans un établissement public, est soumise au changement d’horaire décrété par le gouvernement mais trouve cette mesure très contraignante : "Je dois partir de chez moi à 5h30, alors j’ai dû trouver une solution de garde en urgence pour ma fille de 5 ans. Heureusement, ma famille me relaie. Mais je me demande comment font les autres mères, celles qui vivent loin et qui ont une heure de trajet en transport en commun pour rejoindre leur bureau".

Avec ces fortes chaleurs, la consommation d’électricité est source de préoccupation tout autant que l’eau. A Chiraz et ailleurs dans le pays, des coupures d’eau affectent régulièrement le quotidien des Iraniens depuis le mois de juin. Parfois pendant une ou deux heures dans la journée, témoigne Morvarid. "Mais surtout, ça arrive sans prévenir, et le reste du temps, le débit est faible".

Dans les quartiers les plus aisés, les habitants ont pris les devants : ils ont acheté de l’eau et installé des citernes sur les toits des immeubles pour faire face aux coupures. D’autant qu’un certain nombre de climatiseurs fonctionnent à l’eau.

La situation inquiète Morvarid qui envisage de quitter l’Iran depuis quelques temps pour offrir un meilleur avenir à sa famille. "Chiraz, dans 20 ans, ce sera Ahwaz [situé au sud, proche de la frontière irakienne]", redoute-t-elle. "Là-bas, ils n’ont pas une coupure d’eau par jour mais une heure d’eau seulement par jour".

"On est dans un pays qui a l’une des consommations en eau parmi les plus élevées du monde, et qui ne parvient plus à satisfaire la demande. Dans certaines régions, les nappes phréatiques sont vides, et le système de distribution des eaux est complètement obsolète", souligne Jonathan Piron.

Échec de la gouvernance climatique de l’Iran

Pour ce spécialiste, qui mène des recherches sur l’eau en Iran depuis plusieurs années, les mesures annoncées ces derniers jours par les gouvernants iraniens sont "une manière pour les autorités de montrer qu'elles sont conscientes de ce qui est en train d'arriver. Mais c'est aussi la reconnaissance d'un échec de leur gestion et de leur gouvernance climatique à ce stade, puisqu'elles restent toujours dans un mode de gouvernance des ressources dépassé, sans proposer d’autres solutions".

La politique agricole iranienne reste particulièrement gourmande en eau, comme pour la production de riz ou de pastèque – des cultures inadaptées à l’environnement dans lequel ces aliments sont produits, constate Jonathan Piron. De même, de larges réserves d’eau sont détournées depuis des décennies pour soutenir la politique industrielle des zones centrales de l’Iran, axées sur la métallurgie.

Pour ne rien arranger, le pays est l’un des derniers grands émetteurs de CO2 à ne pas avoir ratifié l’accord de Paris sur le climat adopté en 2015. Une signature que les dirigeants iraniens ne souhaitent pas apposer tant que l’Iran demeurera sous sanctions internationales, ont-ils fait savoir à plusieurs reprises.

*Son prénom a été modifié

