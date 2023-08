Poursuivi dans 200 affaires, Imran Khan voit son avenir politique s'obscurcir

Condamné pour corruption et emprisonné samedi, officiellement écarté mardi par la Commission électorale de toute participation à des scrutins pendant cinq ans, l’ancien Premier ministre pakistanais Imran Khan voit son avenir politique s'obscurcir, bien qu'il soit l'homme politique le plus populaire du pays.

Ancien playboy, star et champion du monde de cricket en 1992 avant de se reconvertir dans la politique et de devenir Premier ministre, Imran Khan voit son avenir politique s'obscurcir un peu plus.

Le Parlement pakistanais doit être dissous mercredi 9 août afin de donner naissance à un gouvernement intérimaire dirigé par des technocrates chargés de superviser les prochaines élections, dont les dates restent à déterminer et qui pourraient être retardées. Elles devraient toutefois se dérouler sans Imran Khan, pourtant l'homme politique le plus populaire du pays.

Âgé de 70 ans, l’ex-Premier ministre a été condamné samedi à trois ans de prison pour corruption. Il a aussitôt été arrêté à son domicile et emprisonné. Mardi, ses avocats ont fait appel de la condamnation. Si elle n'est pas annulée, celle-ci l'empêchera de se présenter aux élections.

Imran Khan a, par ailleurs, été officiellement écarté mardi par la Commission électorale de toute participation à des scrutins pendant cinq ans.

Poursuivi dans plus de 200 affaires

Accusé d'avoir reçu, lorsqu'il était au pouvoir, des cadeaux dont il a sous-estimé la valeur avant de les revendre au prix fort, l'ancien champion de cricket estime que ces poursuites sont motivées par des considérations politiques visant à l'empêcher de se représenter.

Imran Khan est poursuivi dans plus de 200 affaires depuis son départ du pouvoir, début avril 2022, à la suite d’une motion de censure. Toute personne condamnée pour une infraction pénale est généralement exclue des élections ou de l'exercice d'une fonction.

L’ancien joueur de cricket avait bénéficié d'un fort soutien populaire lorsqu'il était arrivé au pouvoir en 2018, mais les analystes estiment que ce n'était qu'avec la bénédiction des puissants généraux du pays, avec lesquels il se serait brouillé dans les mois qui ont précédé son éviction.

Bras de fer avec l’armée

Après avoir été chassé du pouvoir, il s'était lancé dans une campagne de défiance risquée à l'encontre de l'armée, l'accusant de s'immiscer dans la politique intérieure et désignant même un responsable des services de renseignements comme étant à l'origine d'une tentative d'assassinat à son encontre en novembre.

Depuis, Imran Khan n'a eu de cesse de faire pression sur le gouvernement pour qu'il annonce des élections anticipées en organisant des rassemblements de masse et en retirant ses députés du Parlement, mais sa manœuvre a finalement échoué.

L'arrestation et la brève détention d’Imran Khan en mai dans cette même affaire de corruption qui lui vaut sa récente condamnation ont déclenché des jours de manifestations parfois violentes, avec une colère sans précédent dirigée contre l'armée.

Le duel entre l'immense popularité d’Imran Khan et la vaste influence de l'armée s'est intensifié avec une répression massive qui a sapé son pouvoir dans la rue. Des milliers de ses partisans et des dirigeants de son parti, le PTI (Pakistan Tehreek-e-Insaf, ou Mouvement du Pakistan pour la justice) ont été arrêtés et doivent comparaître devant un tribunal militaire.

