De Premier ministre populaire à la prison, le retour de Thaksin Shinawatra en Thaïlande

Le "Berlusconi d’Asie"

Riche homme d’affaires et Premier ministre de la Thaïlande entre 2001 et 2006, Thaksin Shinawatra est au firmament de la politique lorsqu’un putsch le fait chuter et qu’il décide de s’exiler. Retour sur la fulgurante ascension d’un homme aussi clivant qu’influent, condamné à son retour d’exil, mardi, à purger une peine de huit ans de prison.

Pas d’attitude triomphante ni de geste de victoire. L’ancien Premier ministre Thaksin Shinawatra, de retour en Thaïlande après quinze ans d’exil à l’étranger, s’est contenté de saluer la foule, sourire contrit et mains jointes en signe de gratitude devant ses soutiens venus en nombre l’accueillir à l’aéroport Don Mueang de Bangkok, mardi 22 août. Il faut dire que le charismatique ancien Premier ministre a perdu de sa superbe. Le milliardaire âgé de 74 ans, qui se déplace désormais sous escorte officielle, est contraint par la Cour suprême de passer par la case prison. Retour sur la chute de cette figure incontournable et contestée de la politique thaïlandaise.

Au centre du clivage entre les "rouges" et les "jaunes"

Avant d’être condamné à huit ans de prison pour trois affaires jugées en son absence, ayant trait à sa gestion du pays et de son ancienne entreprise Shin Corp, l’ancien Premier ministre a régné sur la Thaïlande entre 2001 et 2006. Ses cinq années passées à la tête du gouvernement ont pourtant été marquées par une bonne gestion de l'économie du pays. Dynamique, ambitieux, le "self-made man" a longtemps incarné aux yeux de ses soutiens la figure de la réussite. L'ancien dirigeant a notamment su jouir d’une certaine popularité auprès des milieux ruraux du Nord et du Nord-Est grâce à une série de politiques sociales pionnières.

Personnage clivant, il est aussi accusé de corruption par ses détracteurs. Le magnat des télécoms a polarisé la vie politique pendant plus de vingt ans entre les "rouges" (ses soutiens) et les "jaunes" (conservateurs fidèles à la monarchie). Celui qui fut également propriétaire du club de football de Manchester City a longtemps dénoncé des poursuites qui visaient à l'écarter du pouvoir, au profit des élites militaro-royalistes. Il finit par être définitivement évincé de la scène politique par des généraux royalistes après un retentissant coup d'État.

De la police aux affaires

Issu d’une famille d'origine chinoise qui a fait fortune au XXe siècle dans le commerce de la soie, le jeune Thaksin prend très tôt ses distances avec le commerce familial. Diplômé d’un doctorat en droit pénal d'une université américaine, le jeune homme commence sa carrière dans la police. D’abord comme lieutenant-colonel. Mais rattrapé par ses racines entrepreneuriales et jugeant la police "trop bureaucratique", il délaisse l’uniforme pour le costume cravate et se lance à 30 ans dans le monde des affaires.

Le succès n’arrive pas tout de suite. Après plusieurs échecs, l’ambitieux s’appuie sur un réseau d'amis influents au sein des grandes dynasties d'affaires sino-thaïlandaises pour monter son groupe. La firme, Shin Corp, finit par enregistrer les bons coups et ne tarde pas à prendre des allures d’empire commercial. Le patron fait flores dans les télécommunications, le secteur de l’aéronautique commerciale et les médias. Grisé par le succès des affaires, le chef d’entreprise décide d’entrer en politique en fondant ex nihilo son propre parti. Pari à nouveau gagnant : sa bannière rafle le score le plus élevé jamais obtenu par une formation politique aux élections de 2001.

Le "Berlusconi d'Asie"

Se revendiquant proche du peuple, on l’accuse de souvent flirter avec le populisme, au point que The Economist l’a surnommé le "Berlusconi d'Asie". Pour gouverner le pays, l’homme à poigne n’hésite pas à emprunter les méthodes de management de l’entreprise avec un seul credo : "Une entreprise, c'est un pays. Un pays, c'est une entreprise". Si les critiques s’abattent à son endroit sur son style, sa gestion du pays porte ses fruits : ses années au pouvoir sont marquées par des croissances annuelles supérieures à 5 %.

Réélu en février 2005, - un cas unique en Thaïlande -, le dirigeant se heurte pourtant à de nouvelles difficultés. Il peine à s’entendre avec le roi Bhumibol Adulyadej qui s’inquiète du trop grand pouvoir de son Premier ministre. Au sein de l'armée et dans l'entourage du souverain, on désapprouve les méthodes de cet homme prompt à employer la manière forte contre les trafiquants de drogue et contre les musulmans séparatistes du Sud. Mais c’est en janvier 2006 que le Premier ministre signe véritablement la fin de son règne. Sa famille, qui vend à Singapour toutes ses parts dans l'empire Shin Corp, empoche plus de 1,5 milliard de dollars et bénéficie d'une exemption fiscale. L’affaire fait scandale, le Premier ministre cristallise les rancœurs. Une série de manifestations éclatent à Bangkok entre "chemises rouges" et les "chemises jaunes". Le Premier ministre est chassé du pouvoir et s’exile en septembre 2006. En mai 2007, le Premier ministre déchu est interdit d'activités politiques pour une période de cinq ans. Les avoirs de sa famille ont été gelés sur ordre de la junte qui a pris le pouvoir.

Une influence à distance

Tenu loin de son pays, le milliardaire a toujours gardé une mainmise sur la politique de la Thaïlande : par le biais de sa sœur Yingluck, qui a été cheffe du gouvernement de 2011 au 7 mai 2014 avant d'être renversée à son tour par l'armée, et de sa fille Paetongtarn, candidate au printemps dernier au poste de Première ministre sous les couleurs du parti Pheu Thai, dirigé en coulisses par son père.

Clin d'œil de l'Histoire, Thaksin Shinawatra revient en Thaïlande après plus de quinze ans d'un exil auto-imposé pour échapper à des poursuites judiciaires, le même jour que l'accession au pouvoir de Srettha Thavisin, issu du même parti. Reste à savoir si le nouveau Premier ministre parviendra à capter la lumière à l’ombre de celui qui monopolise la vie politique thaïlandaise depuis plus de vingt ans. Ces derniers mois, Srettha Thavisin a tenté de se faire une place sur la scène politique, bien aidé par sa grande carrure (1,90 m). Le caractère consensuel de Srettha Thavisin, issu du mouvement d'opposition Pheu Thai mais jugé ouvert vis-à-vis de la monarchie et des généraux, pourrait sortir le royaume des incertitudes qui le paralysent depuis des mois.

