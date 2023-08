L'Iran accusé d'intimider les familles de victimes avant l’anniversaire de la mort de Mahsa Amini

Mémoires profanées

Les autorités iraniennes s’en prennent aux tombeaux des victimes de la répression en Iran, dénonce Amnesty international. L’ONG alerte sur la multiplication des cas d’intimidation et de harcèlement des familles de victimes pour "les faire taire" à l’approche de l’anniversaire de la mort de Mahsa Amini en septembre.

La tombe de Yalda Aghafazli une manifestante qui s'est suicidée le 11 novembre 2022 après sa détention en Iran. Son tombeau a été vandalisé en avril (à gauche) et en août (à droite) 2023.

Pour lui rendre hommage, la famille d’Amir Javad As'adzadeh avait fait graver sur sa tombe ces quelques vers : "Ton nom restera sur toutes les lèvres, partout". Ce manifestant iranien avait 36 ans lorsqu'il est mort en détention, après avoir été arrêté et sévèrement battu par les forces de sécurité iraniennes lors d'une violente manifestation à Mashhad, dans le nord de l’Iran, le 19 novembre 2022. Cinq mois plus tard, l’épitaphe inscrite sur sa tombe a été complètement recouverte de peinture noire, ont alerté ses proches en avril 2023.

La tombe d'Amir Javad As’adzadeh avant et après sa dégradation constatée en avril 2023. © DR / Amnesty international

Sur la pierre tombale d’Ali Abbasi, 24 ans tué par les forces de sécurité le 3 novembre 2022 lors d'une violente répression des manifestations à Semirom dans la province d'Ispahan, c’est l’inscription "Au nom de la liberté", taillée dans la pierre, qui a été effacée au mois de mars.

La tombe d'Ali Abbasi, dont une partie des épitaphes a été effacée en mars 2023. © DR / Amnesty international

En tout, Amnesty international a recensé 21 dégradations commises sur des tombes de victimes de la répression du soulèvement ayant suivi la mort de Mahsa Amini le 16 septembre 2022 en Iran. Sept concernent des sépultures d’enfants. Photos à l'appui, l'ONG montre des pierres tombales endommagées par du goudron, de la peinture et des incendies criminels. Parfois même brisées. Les épitaphes décrivant les victimes comme des "martyrs" ou indiquant qu'elles sont mortes pour la cause de la liberté ont toutes été effacées.

"Dans certains cas, les familles des victimes ou d'autres témoins étaient présents lorsque les forces de sécurité ont endommagé les tombes", ont indiqué à l’ONG des sources proches. "Dans d'autres cas, elles ont été détruites à la suite de menaces répétées des autorités de s’en prendre aux tombeaux si les familles n'accédaient pas à leur demande de changer les pierres tombales mentionnant leur soutien au soulèvement ‘Femmes vie liberté’", précise Amnesty international dans un rapport paru le 21 août .

Des cérémonies "interrompues avec violence", des tombes "piétinées"

Les proches de Mahsa Amini n’ont pas non plus été épargnés. Dans la ville kurde de Saqqez, sa tombe a été vandalisée à plusieurs reprises et ses parents se sont vu interdire l’installation d’une barrière de protection autour du tombeau.

Les autorités tentent aussi d’empêcher les familles d’organiser des cérémonies sur les tombes de leurs proches, y compris pour leur anniversaire. Certains rassemblements ont été "interrompus avec violence par les autorités qui ont pris des photos des participants, et frappé ou arrêté arbitrairement les membres de la famille des victimes", dénonce l’ONG dans son rapport.

En avril 2023, la sœur de Milad Saeedianjoo, jeune manifestant abattu par les forces de sécurité le 15 novembre 2022 à Izeh, dans la province du Khuzestan, témoigne sur Instagram : "À la personne qui, le jour de l’anniversaire de mon frère, m’a attrapée par les cheveux, m’a torturée avec une matraque, a piétiné sa tombe sous mes yeux... Quel est le verdict que tu t’attribues pour tout cela ? On m’a prouvé qui était le meurtrier de mon frère. Notre famille n’a pas porté plainte devant un tribunal en Iran : quelle ironie d’aller voir le meurtrier pour porter plainte contre lui."

"Des arrestations et des détentions arbitraires"

Le rapprochement entre les familles endeuillées et les messages jugés critiques à l'égard des autorités postés sur les réseaux sociaux sont eux aussi scrutés de près et font l’objet de représailles par le pouvoir iranien.

Des familles déjà éprouvées doivent garder le silence et sont soumises à "des arrestations et des détentions arbitraires", alerte Amnesty, "des poursuites pour des accusations floues relatives à la sécurité nationale qui, parfois, débouchent sur des peines d’emprisonnement et de flagellation, des convocations et des interrogatoires coercitifs, des placements sous surveillance illégale".

L’ONG a comptabilisé au moins 36 cas de familles de victimes ayant subi "des atteintes à leurs droits depuis plusieurs mois". Mais le nombre de proches concernés par ces intimidations et réduits au silence pourrait être bien plus important. Le mouvement de contestation né en septembre a donné lieu à une répression sanglante, avec un bilan de plus de 500 morts d’après l’ONG Iran Human Rights (IHR) basée en Norvège, qui continue de recenser des victimes. Des milliers de manifestants ont également été arrêtés, accusés par les autorités de participer à des "émeutes" fomentées par les pays occidentaux.

À l’approche de l’anniversaire de la mort de Mahsa Amini, "les familles redoutent d’être en butte aux méthodes répressives habituelles pour les empêcher d’organiser des cérémonies", relaie encore Amnesty international, qui demande à la communauté internationale de "soutenir ces familles" et de "faire pression sur les autorités iraniennes, en privé et en public", pour qu’elles respectent leur droit à la liberté d’expression, d’association et de réunion pacifique.

Le pouvoir iranien, lui, craint de voir émerger de nouvelles protestations à l’occasion des dates anniversaires de la mort de ces jeunes victimes, devenues les martyrs de cette nouvelle génération de manifestants et dont les visages inondent les réseaux sociaux depuis près d’un an.

