Le forum de Davos s'ouvre dans un climat économique morose

AFP

Emmanuel Macron, Donald Trump et Theresa May sont absents cette année du Forum économique mondial. Pourtant, cette 48e édition de ce rendez-vous annuel dans la petite station de ski de Davos, en Suisse, est marqué par un nombre record de participants. Pourquoi un tel succès ? Quelles décisions se prennent à Davos ? On en parle dans le décryptage éco.