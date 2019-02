Aux États-Unis, la menace de taxes douanières sur l'automobile

France 24

Un rapport du département américain du Commerce, remis dimanche soir à Donald Trump, recommanderait de considérer les importations de voitures comme une menace pour la sécurité nationale et propose, entre autres, d'augmenter les taxes douanières sur l'automobile et ses pièces détachées. Donald Trump a désormais trois mois pour prendre une décision. Cette menace de taxes douanières inquiète notamment l'Allemagne, mais aussi un certain nombre de sénateurs américains, y compris des républicains.