Le cacao, un marché volatil plein de paradoxes

France 24

En ce lundi de Pâques, petit plongeon dans le marché du cacao et du chocolat, un marché en forte hausse depuis quelques années et l'arrivée de nouveaux consommateurs. Mais surtout, ce marché est plein de paradoxes, les pays producteurs de cacao ne consommant que très peu de chocolat. Il pose aussi un certain nombre de questions, comme la faible rémunération des producteurs ou bien des défis écologiques liés à la déforestation.