Conclusion de l'audit interne à France 24 après la mise en cause de quatre journalistes arabophones

COMMUNIQUÉ

Après la mise en cause d’un journaliste et trois correspondantes arabophones de France 24 au sujet de certains propos qu’ils auraient postés sur leurs pages personnelles sur les réseaux sociaux, la direction de la chaîne a immédiatement déclenché un audit, comme elle l’a fait savoir en interne dès le 10 mars. Dans l’attente des résultats de cet audit, les quatre personnes concernées avaient été dispensées d’activité pour protéger l’intégrité du travail de toute la rédaction arabophone de France 24, dont les contenus éditoriaux, tant à l’antenne que sur les environnements numériques, en font une chaîne d’équilibre, non partisane, vérifiant les faits et cultivant les débats constructifs grâce au professionnalisme de ses journalistes. Comme dans l’ensemble des langues de France 24, chaîne multilingue et multiculturelle, la chaîne arabophone s’illustre chaque jour par son engagement dans la lutte contre l’antisémitisme, le racisme, les discriminations et le respect de la laïcité.

À la suite de l’audit qui a permis d’authentifier les publications, France 24 a signifié à la société de production qui emploie Joëlle Maroun au Liban que la chaîne met fin à toute collaboration avec cette journaliste en raison de messages intolérables postés sur ses comptes personnels, aux antipodes des valeurs défendues par les antennes de la chaîne internationale et pénalement répréhensibles. France 24 déposera également plainte contre elle pour le préjudice porté à sa réputation et au professionnalisme de la rédaction.

S’agissant des trois autres journalistes, certains de leurs messages postés sur les réseaux sociaux apparaissent comme des prises de position incompatibles avec le devoir d’impartialité figurant dans la charte de déontologie du groupe et notamment dans les principes encadrant les comptes personnels. La direction a procédé à un rappel à l’ordre. L’usage personnel des réseaux sociaux doit respecter rigoureusement ce cadre déontologique et il est attendu de ces journalistes qu’ils y adhèrent clairement. Leurs collaborations avec France 24 pourront se poursuivre dans ce cadre.

En outre, un travail commun sera entrepris par la direction et les sociétés de journalistes, au sein de la commission de déontologie de France Médias Monde, pour approfondir les principes de la charte qui encadrent l’usage des comptes personnels des collaborateurs sur les réseaux sociaux. Le périmètre de la veille portant sur la "e-réputation" de la chaîne sera également élargi dès les prochains jours.

