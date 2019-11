À l'Affiche !

"Liberté, Égalité, Phoenix !" : un livre intime retrace le parcours du groupe Phoenix

Le groupe Phoenix a conquis le monde avec sa pop rock solaire et ses tubes "Lisztomania", "1901" ou encore "If I ever feel better”. Laurent Brancowitz, guitariste, et Deck d’Arcy, bassiste ont accordé à Florence Villeminot une interview, à l'occasion de la sortie d'un livre intime qui retrace le parcours des artistes, depuis leurs débuts à Versailles : "Liberté, Égalité, Phoenix !". Vingt ans de carrière, ça se fête !