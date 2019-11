La bise en France... Mais d’où vient cette coutume si particulière?

On la fait tous les jours, sans franchement le remarquer. La bise, cette coutume typiquement française peut surprendre, intriguer et même dégoûter ! En France, on connaît implicitement le mode d’emploi pour faire la bise, mais pour un étranger cela peut prêter à confusion. Alors comment se fait-on la bise? Et comment est-ce que les habitudes ont évolué au fil du temps?