C'était l'événement le plus attendu de la semaine de la haute couture parisienne : l'ultime défilé du créateur Jean Paul Gaultier, mercredi 22 janvier, dans un théâtre du Châtelet plein à craquer, à Paris.

Après cinquante ans de carrière, l'enfant terrible de la mode a décidé de raccrocher ses ciseaux et revisité, lors d'un défilé grandiose, ses pièces iconiques. Dans de numéro spécial de "À l'Affiche", Louise Dupont et Pascal Mourier reviennent sur l'univers déjanté du styliste... et sur ce qu'il nous réserve pour la suite !

"Cela fait quand même 50 ans que je suis dans la mode, dont 45 ans sous mon propre nom !", explique Jean Paul Gaultier à Pascal Mourier pour France 24. "J'ai eu la chance, le luxe inouï d'avoir été libre de m'amuser et de faire ce que j'avais envie de faire". Le créateur, qui se dit "incapable" de s'arrêter vraiment, confie qu'il a pour projet de travailler sur des spectacles, des films ou encore des expositions. "J'aime toujours la mode, mais il n'y a pas que la mode !"