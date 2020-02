À l'Affiche !

"404", une dystopie rurale et technologique de Sabri Louatah

A L'AFFICHE © FRANCE 24

Par : Sonia PATRICELLI

Après le succès de sa quadrilogie "Les Sauvages", Sabri Louatah vient nous présenter son nouveau roman, "404" (éd. Flammarion), du nom d'une application qui permettrait de contrer ce que l'auteur appelle des mirages. Des vidéos hyperréalistes rendues possibles par des algorithmes ultra-performants. L'auteur imagine une société où il n'est plus possible de distinguer les vraies infos des fausses. Une situation qui exacerberait le racisme et les fractures communautaires.