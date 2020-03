Japon, l’art du paradoxe

A L'AFFICHE AU JAPON © FRANCE 24

Dans ce numéro spécial de "À l’Affiche", Louise Dupont vous emmène à Tokyo, à la découverte de sa fascinante scène culturelle. Hello Kitty, Godzilla, le manga : nous explorons les poids lourds de la culture nippone contemporaine. Par exemple la mode "Kawaii" ("mignon" en français), une tendance devenue un phénomène mondial. Les deux milliards de mangas vendus chaque année sont également les reflets de la société japonaise. Et Godzilla, un monstre d’horreur, mais aussi un symbole du nucléaire, l’un des plus grands traumatismes de l’histoire japonaise.