À l'Affiche !

À l’occasion de son exposition "L’Exhibition[niste]", qui se tient au Palais de la Porte Dorée, à Paris, Christian Louboutin, créateur des iconiques souliers à la semelle rouge, revient pour nous sur sa carrière, ses inspirations et les collaborations, qui ont fait son succès et sa renommée internationale.

Avec l’exposition "L’Exhibition[niste]", qui se tient jusqu’au 26 juillet 2020 au Palais de la Porte Dorée, à Paris, et présente environ 500 souliers, Christian Louboutin nous plonge dans son univers. Depuis ce lieu qui lui tient à cœur car il est lié à son enfance, il raconte à Eve Jackson les sources de son inspiration et revient sur ses principales collaborations, avec des artistes de renom - comme le cinéaste et photographe David Lynch -, et de simples artisans.

Christian Louboutin nous explique notamment pourquoi il a choisi de faire de la fameuse semelle rouge la marque de fabrique de ses souliers. "Le rouge, c‘est une couleur qui symbolise beaucoup de choses, suivant les pays, des choses différentes : il y a la bonne fortune en Chine, la passion en Espagne, l’amour en France… ", explique le créateur de génie sur France 24. "Mais c’est aussi une couleur qui se situe entre les couleurs et les non-couleurs. J’ai remarqué que beaucoup de femmes qui disent qu’elles ne portent jamais de couleur portent pourtant du rouge, qu’elles jugent différent. Très vite, j’ai compris que même si on n’aime pas le couleur, on pouvait aimer le rouge".