Youssou N'Dour : "L' Afrique joue le premier rôle aujourd'hui"

Le chanteur, homme politique et patron de presse Youssou N'Dour en 2018. © Youri Lenquette Paris Dakar

Dans ce numéro de "À l'Affiche", nous avons rendez-vous avec un invité qu'on ne présente plus : Youssou N'Dour. Depuis son domicile à Dakar, le chanteur et homme politique sénégalais partage avec nous ses doutes et ses espoirs en cette période si particulière de pandémie mondiale. Nous reviendrons sur l'entretien exceptionnel que nous avions tourné avec lui au Sénégal, juste avant le début de la crise du Covid-19. Nous évoquerons aussi sa jeunesse et son amour pour le pays de la teranga, qui fête cette année les 60 ans de son indépendance.