Alors que "Légendes urbaines" s’invite dans certaines scènes de "Tout simplement noir", l’équipe du film événement de l’été, qui est sorti en salles le 8 st avec nous pour deux émissions spéciales. Au moment où plusieurs pays du monde sont traversés par une vague de mobilisation antiraciste, "Tout simplement noir" entre en résonance avec l’actualité. Ce film dresse avec humour et pertinence le portrait d’une identité noire multiple et d’une France riche de toutes ses différences.

Dans cette première partie, aux côtés des deux auteurs réalisateurs, Jean-Pascal Zadi et John Wax, Juliette Fievet reçoit Fary et Ahmed Sylla, puis Melha Bedia et Vikash Dhorasoo.

En deuxième partie, à voir à partir de samedi 18 juillet, Juliette Fievet recevra Kareen Guiock, Lucien Jean Baptiste et Sam's.

