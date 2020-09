À l'Affiche !

La ville de Venise, dans le nord de l'Italie, est considérée comme un carrefour de l’art et de l’architecture en Europe. Avec la pandémie de Covid-19, l’industrie du tourisme et la vie culturelle ont été bouleversées. Eve Jackson est allée voir comment la Sérénissime se réinvente aujourd'hui.

Publicité

Six mois après le début de la pandémie de Covid-19, la vie culturelle reprend doucement son cours à Venise. Nous vous emmenons tout d'abord visiter le Palais Grassi, l'un des plus importants et derniers palais construits à Venise au XVIIIe siècle. C’est ici que se trouve la collection d'art contemporain de François Pinault. Après avoir été fermé pendant des mois, le musée rouvre ses portes avec de nouvelles expositions.

Rencontre aussi avec deux sœurs, propriétaires de l’un des quatre ateliers de gondoles, symboles de Venise.

>> À voir, notre Focus : "À Venise, la pandémie de Covid-19 rebat les cartes de l’industrie touristique"

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne