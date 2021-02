Décès de la légende américaine du jazz Chick Corea à l'âge de 79 ans

Le monde du jazz est en deuil. Chick Corea, l'un des pianistes les plus influents du XXe siècle, auteur de morceaux comme "Spain", "500 Miles High" ou "La Fiesta", a succombé à un cancer mardi. Il avait 79 ans.

Le musicien Chick Corea, légende américaine du jazz, est mort le 9 février d'une forme rare de cancer, à l'âge de 79 ans, selon un communiqué mis en ligne sur sa page Facebook. Le cancer du musicien "n'a été découvert que très récemment", précise le communiqué.

"Je veux remercier tous ceux qui, tout au long du voyage, ont aidé à faire briller les feux de la musique", a-t-il indiqué dans un message rédigé avant sa mort, selon le communiqué préparé par son équipe. "J'ai l'espoir que ceux qui ressentent l'envie de jouer, d'écrire, de se produire en spectacle, puissent le faire. Si ce n'est pour eux-mêmes, alors pour nous autres. Pas seulement parce que le monde a besoin de plus d'artistes, mais parce que c'est plus amusant", a-t-il ajouté.

Morceaux devenus classiques

Compositeur et pionnier des claviers électroniques, Chick Corea était, avec Herbie Hancock et Keith Jarrett, l'un des pianistes les plus influents du XXe siècle. Ses morceaux comme "Spain", "500 Miles High" ou "La Fiesta" sont devenus des classiques.

"Pendant toute sa vie et sa carrière, Chick a été ravi de la liberté et de la joie à créer quelque chose de nouveau, à jouer aux jeux auxquels jouent les artistes", a encore ajouté le communiqué.

"Ma mission a toujours été d'apporter la joie de créer partout où je le pouvais, et d'avoir fait cela avec tous les artistes que j'admire tellement aura été la richesse de ma vie", a ajouté le musicien dans son message.

