Membre fondateur des Wailers, la légende du reggae Bunny Wailer est mort

Sur cette photo du 6 février 2005, Bunny Wailer se produit au concert One Love pour célébrer le 60e anniversaire de Bob Marley, à Kingston, en Jamaïque. © Collin Reid, AP

Texte par : FRANCE 24

Le musicien jamaïcain et légende du reggae Bunny Wailer est décédé mardi à l'âge de 73 ans. Compagnon de route de Bob Marley et Peter Tosh, il était le dernier membre fondateur du groupe The Wailers encore en vie.