Faute de salles à Paris, un opéra itinérant propose des concerts dans les cours d’immeubles

Alors que la pandémie de Covid-19 a mis le monde de la culture à l’arrêt en France, quatre jeunes artistes se sont alliées pour créer ensemble un opéra itinérant et continuer à se produire en public, à Paris. La compagnie Vivre dans le feu propose désormais aux habitants un concert de quarante minutes sous leurs fenêtres, dans le respect des gestes barrières. Marie Schuster les a suivies.

Devant planter le décor et transporter le piano, Marthe, Maruska, Yuko et Louise investissent les cours d’immeubles à Paris. Cette troupe de chant lyrique enchaîne les contrats partout dans la capitale française depuis trois semaines, tantôt pour un anniversaire ou pour d’autres occasions.

Si le ton peut monter dans certains immeubles, d’autres sont séduits en période de confinement et les applaudissements fusent après les airs de Beethoven, de Ravel ou de Saint-Saëns, comme démontre le reportage de Marie Schuster.

"Il y a des copropriétés qui sont infiniment plus sympathiques que d'autres", résume Maruska Le Moing, chanteuse soprano. "Je pense que c'est lié au fait que dans les petites copropriétés, tout le monde peut se mettre d'accord pour nous accueillir, avec une atmosphère commune et c'est assez agréable. Dans d'autres, c'est moins l'unanimité. Mais en fin de compte, à la fin du concert, j'ai l'impression que les gens sont quand même contents et que ça permet de fédérer", conclut-elle.

Ces artistes n'arrivent pas encore à vivre de l’opéra sur cour mais l'objectif est déjà atteint : celui de faire vivre la culture quoi qu'il en coûte.

