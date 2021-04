L'actu en dessin : la liberté de la presse à l'épreuve des fake news

© Migue, Cartooning for Peace

Dans le cadre de la journée mondiale de la liberté de la presse, célébrée le 3 mai, les médias ne manqueront pas d'aborder l'envahissante question des fausses informations. Ils tentent de lutter contre leur diffusion massive, via les réseaux sociaux notamment. Un épineux combat face à des adversaires à la puissance de feu redoutable.

Décrypter les fausses informations contenues dans des article sous des vidéos : telle est la mission à laquelle s'attellent de plus en plus de médias dans le monde entier pour essayer de contrer la propagation de fake news. À l'instar de l'émission Info ou Intox proposée par les Observateurs sur le site internet de France 24.

Miguel Morales Madrigal, alias Migue, est un dessinateur cubain de Cienfuegos, avec dix ans d’expérience. Il travaille pour des journaux cubain comme "5 de Septiembre" et "La Picúa" et internationaux comme "New internationalist" (UK). Il est membre de Cartoon movement.

Cartooning for Peace est un réseau international de dessinateurs engagés à promouvoir, par l’universalité du dessin de presse, la liberté d’expression, les droits de l’Homme et le respect mutuel entre des populations de différentes cultures ou croyances.

