Le Louvre sera dirigé par une femme pour la première fois de son histoire

La présidente du musée d'Orsay, Laurence des Cars, a été choisie pour remplacer Jean-Luc Martinez à la tête du musée du Louvre, a indiqué mercredi l'Elysée. Elle sera la première femme à diriger le plus grand musée du monde.

La décision revenait au président de la République et c'est Laurence des Cars, l'actuelle présidente du musée d'Orsay qui a été choisie pour diriger le Louvre à partir du 1er septembre, a annoncé l'Élysée mercredi 25 mai, confirmant une information de France Inter.

Laurence des Cars, 54 ans, a été aussi la première femme à diriger le musée d'Orsay, où elle a fait ses premières armes. Elle y a notamment organisé l'exposition-événement "Le modèle noir" en 2019.

Fille du journaliste et écrivain Jean des Cars, petite-fille du romancier Guy des Cars, cette spécialiste de l'art du XIXe et du début du XXe siècle se veut une directrice de son temps, se mobilisant pour un accès plus large des jeunes au musée, pour la restitution d'œuvres spoliées par les nazis ou encore pour des expositions en lien avec des débats d'actualité.

Après des études d'histoire de l'art à l'université Paris IV-Sorbonne et à l'École du Louvre, elle intègre l'École nationale du patrimoine et prend son premier poste de conservateur au musée d'Orsay en 1994, institution où elle demeure jusqu'en 2007.

C'est durant cette période qu'elle est commissaire de plusieurs expositions en collaboration avec des musées internationaux, comme le Metropolitan Museum of Art, la Royal Academy of Art de Londres ou le musée Thyssen à Madrid.

Elle est nommée directrice scientifique de l'agence France-Muséums en juillet 2007, opérateur français chargé du développement du Louvre Abu Dhabi puis promue dans le corps des conservateurs généraux du patrimoine en 2011.

Son parcours prend un nouveau tournant lorsqu'elle est nommée en 2014 directrice musée de l'Orangerie. Elle prend ensuite la tête du du musée d'Orsay en 2017.

"Attirer les nouvelles générations"

Sous son mandat, la fréquentation du musée d'Orsay n'a cessé de croître: jusqu'à 3 700.000 visiteurs en 2019, avec un niveau d'auto-financement atteignant 64 %.

En pleine pandémie, la directrice lance "Orsay grand ouvert", un projet qui va élargir le musée, grâce notamment à un don de 20 millions d'euros d'un mécène américain resté anonyme.

Objectif : davantage d'espaces d'expositions, un centre éducatif de 650 m2 ainsi qu'un centre de recherches ouvert à l'international dont l'inauguration est prévue en 2024.

Lors d'un entretien avec l'AFP en avril, elle soulignait sa vision d'un musée dont la programmation serait ancrée "au sein des grands enjeux de société, en attirant ainsi les nouvelles générations".

"Dans un monde qui peut chahuter, rejeter le musée", elle veut s'adresser aux "visiteurs de tous les âges et de toutes les origines socio-culturelles".

Sous son impulsion, le ministère de la Culture lance la procédure de restitution du tableau de Gustav Klimt, "Rosiers sous les arbres", conservé au musée d'Orsay, aux ayants droit de Nora Stiasny qui en a été spoliée à Vienne en août 1938 par les Nazis.

"Un grand musée se doit de regarder en face l'Histoire, y compris en se retournant sur l'histoire même de nos institutions", avait-elle commenté à l'AFP.

