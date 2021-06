Britney Spears demande à la justice la levée de sa tutelle

Des fans de Britney Spears demandent la levée de la tutelle de la chanteuse devant le tribunal de Los Angeles où se tient l'audience, le 23 juin 2021. © Rich Fury, Getty Images / AFP

Texte par : FRANCE 24 Suivre 5 mn

Placée sous tutelle en 2008 à la suite d'une grave dépression, la chanteuse pop n'a plus aucun contrôle sur les décisions la concernant. Britney Spears conteste l'emprise de son père sur sa vie et sa carrière et se dit "traumatisée" par cette mesure judiciaire.