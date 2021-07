DIAPORAMA

Diaporama : Spike Lee, Marion Cotillard, Adam Driver inaugurent le tapis rouge de Cannes

Le réalisateur américain Spike Lee est la première personnalité noire nommée président du jury de Cannes. Il s'est présenté sur le tapis rouge dans un costume rose vif. © Mehdi Chebil

Texte par : FRANCE 24 Suivre 4 mn

La pandémie de Covid-19 n'a pas empêché les plus grandes stars du monde de se rendre à Cannes, où se déroule la 74e édition du célèbre festival du film. Alors qu’un pass sanitaire est exigé à l’entrée et que nombre de soirées ont été reportées à cause du contexte sanitaire, le spectacle sur le tapis rouge n’a pas perdu de sa superbe.