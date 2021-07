En images : Sophie Marceau domine le tapis rouge à Cannes

La star française Sophie Marceau a pris d'assaut le tapis rouge pour présenter son dernier film, "Tout s'est bien passé", un drame sur l'euthanasie présenté en compétition officielle. © Mehdi Chebil

Texte par : FRANCE 24 Suivre 3 mn

La pandémie de Covid-19 n'a pas empêché les plus grandes stars du monde de se rendre à Cannes, où se déroule la 74e édition du célèbre festival du film. Alors qu’un pass sanitaire est exigé à l’entrée et que nombre de soirées ont été reportées à cause du contexte sanitaire, le spectacle sur le tapis rouge n’a pas perdu de sa superbe.