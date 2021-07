En images : Paul Verhoeven, Virginie Efira, Aïssa Maïga foulent le tapis rouge à Cannes

La pandémie de Covid-19 n'a pas empêché les plus grandes stars du monde de se rendre à Cannes, où se déroule la 74e édition du célèbre Festival du film. Alors qu’un pass sanitaire est exigé à l’entrée et que nombre de soirées ont été reportées en raison du contexte sanitaire, le spectacle de la montée des marches n’a pas perdu de sa superbe.

Le Festival de Cannes a déroulé le tapis rouge pour sa quatrième journée avec les premières de "Benedetta" de Paul Verhoeven, un drame historique qui suscitera la controverse avec ses visions religieuses et érotiques inquiétantes, et de "The Divide", un film français sur une nuit dans un service hospitalier sur le point de s'effondrer en raison de restrictions budgétaires.

Paul Verhoeven, Virginie Efira, Aïssa Maïga ont foulé le tapis rouge, qui était à nouveau bordé de photographes en smoking et de badauds impatients.

