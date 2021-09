Le cinéma mondial fait sa rentrée avec la Mostra de Venise

(De gauche à droite) L'actrice espagnole Milena Smit, le réalisateur espagnol Pedro Almodovar et l'actrice espagnole Penelope Cruz posent lors de la journée d'ouverture du 78e Festival du film de Venise, le 1er septembre 2021 au Lido de Venise. © Miguel Medina, AFP

Un duo emblématique du cinéma espagnol, Pedro Almodovar et Penelope Cruz, ouvre, mercredi soir, la course au Lion d'Or, prélude d'une Mostra de Venise qui mêle cinéma d'auteur et grand noms d'Hollywood, de Ridley Scott à Denis Villeneuve.