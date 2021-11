Frida Kahlo et Pierre Soulages battent des records lors d'une vente aux enchères

Un employé de Sotheby's ajuste l'autoportrait de Frida Kahlo, "Diego y yo", le 5 novembre 2021, à New York. © Angela Weiss, AFP

Texte par : FRANCE 24

Chez Sotheby's, à New York, deux tableaux de l'artiste mexicaine Frida Khalo et du maître de "l'outrenoir", Pierre Soulages, ont été respectivement adjugés à 34,9 millions et 20,2 millions de dollars. Un record.