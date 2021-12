Le tome 100 de "One Piece", un lancement record pour le manga en France

Pas moins de 250 000 exemplaires du 100e tome du manga fleuve One Piece, oeuvre de l'auteur et dessinateur japonais Eiichiro Oda, sont disponibles à la vente dans les librairies françaises. Un record absolu pour le genre.

Avec 250 000 exemplaires en librairie, la publication du tome 100 de la série "One Piece", mercredi 8 décembre, est le plus gros lancement jamais vu dans le manga en France, selon l'éditeur Glénat.

La maison d'édition grenobloise publie depuis 2000 la série culte signée Eiichiro Oda, démarrée en 1997 par celui qui est alors un jeune dessinateur prometteur, devenu aujourd'hui à 46 ans une légende de son art.

L'industrie derrière lui est désormais une machine bien huilée. En version originale, au Japon, ce tome 100 est paru début septembre. Et l'adaptation pour le petit écran devrait suivre rapidement.

490 millions d'exemplaires vendus de "One Piece"

"250 000, c'est le tirage d'un prix Goncourt", dit à l'AFP le responsable éditorial manga de Glénat, Benoît Huot.

Mais la comparaison s'arrête là : il s'agit d'une série, le prix est plus bas (6,90 euros, 10,75 euros pour l'édition collector), et le lectorat très jeune. Par ailleurs, ce quart de million d'exemplaires est presque insignifiant face aux 490 millions vendus, tous tomes et toutes langues confondues, depuis près de 25 ans.

"One Piece" raconte l'histoire de pirates en quête d'un trésor fabuleux, et d'un personnage qui veut devenir roi des pirates, Luffy, vêtu de son célèbre chapeau de paille.

L'originalité du scénario, le mystère des personnages, le dosage subtil entre humour, combats, émotions et flash-back ont assuré un succès mondial.

"L'engouement s'est développé au fur et à mesure de la série. Entre les tomes 12 et 23 s'est mis en place un arc narratif, la saga Alabasta, qui a fasciné de plus en plus de lecteurs en France. Puis est arrivée une succession d'événements qui ont amené la série à devenir célèbre, dont surtout, en 2008, le début de la diffusion de l'animé sur la TNT" (télévision numérique terrestre), se souvient Benoît Huot.

Eiichiro Oda n'a pas fini de raconter cette histoire, même s'il ne peut pas dire lui-même combien de tomes il sortira encore avant de poser le point final.

