L'Ukraine, en guerre, remporte l'Eurovision 2022

Le groupe ukrainien Kalush Orchestra pose fièrement avec son trophée et leur drapeau après leur victoire au concours de l'Eurovision, à Turin (Italie), samedi 14 mai 2022.

Le groupe ukrainien Kalush Orchestra a remporté, samedi, le concours musical de l'Eurovision, qui se tenait dans la ville italienne de Turin et dont la Russie avait été exclue. Le président Volodymyr Zelensky s'est félicité de la victoire de son pays.

L'exclusion de la Russie du concours était déjà une victoire pour l'Ukraine. Et elle est totale puisque le pays a remporté, samedi 14 mai au soir, en Italie le 66e concours Eurovision de la chanson, grâce au vote des téléspectateurs qui ont plébiscité le groupe représentant le pays envahi fin février par les troupes russes.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est félicité de la victoire de son pays en faisant le lien avec l'invasion russe, avec cette phrase écrite sur sa page Facebook : "Notre courage impressionne le monde, notre musique conquiert l'Europe. L'an prochain, l'Ukraine accueillera le concours de l'Eurovision."

"Je remercie Kalush Orchestra pour cette victoire et toutes les personnes qui nous ont donné leur vote ! Je suis sûr que la victoire contre notre ennemi est proche", a ajouté Volodymyr Zelensky.

Kalush Orchestra, qui tire son nom de la ville ukrainienne occidentale de Kalouch, a interprété en Ukrainien la chanson "Stefania", qui mêle rap et musique folklorique traditionnelle et rend hommage à la mère du chanteur Oleh Psiuk.

Cette chanson a recueilli 631 points, devant le Britannique Sam Ryder et son titre "Space Man" (466 points) et la chanteuse espagnole Chanel avec "Slo Mo" (459 points), lors de la soirée organisée à Turin, en Italie, pays vainqueur l'an dernier. La Suédoise Cornelia Jakobs arrive 4e avec un glamour assez classique ("Hold me closer"). La France, représentée cette année par le groupe breton Alvan & Ahez, s'est classée avant-dernière, à la 24e place du classement.

Pas de sanction malgré un message politique

Comme lors des deux demi-finales organisées cette semaine à Turin, une marée de drapeaux bleu et jaune du pays sous la mitraille de l'armée russe a déferlé dans l'arène du Pala Olimpico de la capitale piémontaise où se sont produits les 25 finalistes.

À six sur scène, les membres du groupe Kalush Orchestra, tous en âge de combattre, bénéficiaient d'une dispense provisoire délivrée par le gouvernement de Kiev, mais ils devront rentrer chez eux prendre les armes dès la fin du concours. L'un d'eux est resté au pays.

Le chanteur de Kalush Orchestra a profité de cette audience pour lancer un appel en faveur de la ville de Marioupol à la fin de leur prestation. "S'il vous plaît, aidez l'Ukraine. Aidez Azovstal", a crié Oleh Psiuk.

L'Union européenne de radio-télévision (UER), qui chapeaute le concours, a indiqué qu'elle ne prendrait pas de sanctions contre le groupe alors que les messages politiques sont généralement proscrits à l'Eurovision.

"Nous comprenons les sentiments qui sont liés à l'Ukraine en ce moment, et nous croyons que les déclarations du Kalush Orchestra et d'autres artistes exprimant leur soutien au peuple ukrainien est plus en lien avec les questions humanitaires que les questions politiques", a déclaré l'UER dans un communiqué.

Une victoire qui reflète le "soutien indéfectible" de l'Europe

C'est la troisième victoire de l'Ukraine dans ce concours après celle de 2004 et de 2016. Les bookmakers avaient fait du groupe le favori du concours annuel, qui attire près de 200 millions de téléspectateurs pouvant prendre part aux votes avec le jury officiel, en raison du sort de l'Ukraine et son invasion par la Russie en février.

Le président du Conseil européen, Charles Michel a dit souhaiter que l'édition 2023 de l'Eurovision se tienne "à Kiev dans une Ukraine libre et unie", tandis que la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a rappelé : "L'UE est avec vous."

Le Premier ministre britannique Boris Johnson s'est félicité d'une victoire qui reflète le "soutien indéfectible" de l'Europe aux côtés de l'Ukraine.

L'invasion de l'Ukraine a valu à Moscou d'être bannie de cette 66e édition. "Au vu de la crise sans précédent en Ukraine, l'inclusion d'une participation russe lors du concours de cette année porterait atteinte à la réputation de la compétition", avait tranché l'UER dans un communiqué, au lendemain de l'entrée des troupes russes en Ukraine. S'il arrive régulièrement à des chansons de se voir retoquer parce que jugées trop politiques dans une compétition qui proclame ne pas en faire, il est rare de voir un pays tout bonnement disqualifié pour ses actions.

Avec AFP et Reuters

