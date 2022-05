Après la crise sanitaire, le 75e Festival de Cannes rêve d'un grand redémarrage

CANNES 2022

Vincent Lindon en président, Tom Cruise de retour sur la croisette et plusieurs thèmes d'actualité mis à l'honneur. France 24 dévoile un avant-goût des temps forts du 75e Festival de Cannes, qui débute le 17 mai.

Les stars internationales sont de retour à Cannes pour la 75e édition du festival, qui se déroule du 17 au 28 mai. Après une annulation en 2020 et une édition 2021 en demi-teinte en raison de la pandémie de Covid-19, les organisateurs espèrent que 2022 marquera l'année du redémarrage, tant pour le festival que pour l'industrie du cinéma – durement affectée par les restrictions sanitaires.

La sélection officielle se compose de 72 films, dont 21 concourent pour la prestigieuse Palme d'or qui sera attribuée par un jury présidé cette année par l'acteur français Vincent Lindon.

L'acteur français Vincent Lindon, président de la 75e édition du Festival de Cannes. © Eric Gaillard, Reuters

Habitués et petits nouveaux en compétition

Parmi les grands noms de la compétition officielle figurent le réalisateur canadien David Cronenberg avec "Les crimes du futur", les Français Arnaud Desplechin et Claire Denis, avec "Frère et sœur" et "Stars at Noon" ou bien encore le sud-coréen Park Chan-wook avec "Decision to leave". Quatre cinéastes en lice ont déjà obtenu la Palme d'or : les frères belges Jean-Pierre et Luc Dardenne, le Roumain Christian Mungiu, le Japonais Hirokazu Kore-Eda ainsi que le Suédois Ruben Östlund.

Quelques petits nouveaux ont également réussi à se frayer un chemin au sein de la sélection la plus prisée. C'est le cas du réalisateur iranien Saeed Roustayi, qui avait marqué les esprits avec "La loi de Téhéran" (2019), le réalisateur suédo-égyptien Tarik Saleh, auteur du thriller "Le Caire confidentiel" (2017) ou bien la française Léonor Serraille, lauréate de la Caméra d'or 2017 avec "Jeune femme".

Ukraine, terrorisme et colonisation

Comme bien souvent au Festival de Cannes, les grands sujets d'actualité ont une place au sein de la programmation. Le documentaire "Mariupolis 2", du Lituanien Mantas Kvedaravičius, met en lumière la vie des civils dans la ville ukrainienne de Marioupol, bombardée par l'armée russe. Son réalisateur a été arrêté et assassiné par l'armée russe en avril. Sa fiancée qui l'accompagnait sur place, Hanna Bilobrova, est parvenue à terminer le film et sera présente à Cannes pour le défendre.

Alors que les appels au boycott culturel contre la Russie se sont multipliés ces derniers mois, Kirill Serebrennikov, est le seul réalisateur russe à avoir été sélectionné. Opposant notoire au régime de Moscou, le cinéaste, qui présente un film sur l’épouse du compositeur Piotr Tchaïkovski, a quitté son pays en mars après le déclenchement de la guerre.

Autres thèmes présents lors de cette édition : l'écologie, avec le film indien "All that breathes" (Tout ce qui respire), les attentats de 2015 avec "Novembre" et "Retour à Paris", ainsi que deux longs métrages historiques sur la question coloniale.

"Tirailleurs", produit par Omar Sy et présenté en ouverture de la section Un certain Regard, aborde le sort des Sénégalais envoyés au front lors de la Seconde Guerre mondiale. Le film "Les Harkis" de Philippe Faucon raconte, quant à lui, la vie en France d’Algériens qui avaient rallié l’armée française lors de la guerre d'indépendance.

Tom Cruise, James Gray et Ethan Coen sur la Croisette

Enfin, les stars hollywoodiennes ne sont pas en reste. Si James Gray et Kelly Reichardt sont les deux seuls cinéastes américains parmi les heureux élus de la compétition, le festival présentera en avant-première mondiale "Top Gun Maverick", suite du film qui avait lancé en 1986 la carrière internationale de Tom Cruise. Pour l'occasion, la star, invitée une seule fois sur la croisette en 1992, fera son grand retour.

Une installation pour le film "Top Gun : Maverick" devant le Grand Hôtel à Cannes. © Vianney Le Caer, Invision, AP

Le réalisateur de "Moulin Rouge!" et "Gatsby le magnifique", Baz Luhrmann, viendra présenter son biopic sur Elvis alors qu'Ethan Coen dévoilera "Jerry Lee Lewis : Trouble in Mind", son premier film réalisé en solo.

Festival de Cannes 2022 © Studio graphique FMM

