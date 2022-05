Sortie de la série "Obi-Wan Kenobi" : comment s'y retrouver dans l'univers Star Wars

Près d'un demi-siècle après la sortie du premier opus de la saga "Star Wars", la franchise s’étend encore avec le lancement de la série "Obi-Wan Kenobi" sur Disney+. Avec une vingtaine de films et séries mêlant différentes époques, cet univers colossal n'est pas toujours simple à appréhender. France 24 démêle les fils et retrace le mythe "Star Wars".

L'heure des retrouvailles a sonné. En mai 2005, Ewan McGregor incarnait pour la dernière fois Obi-Wan Kenobi au cinéma dans "La Revanche des Sith". Dix-sept ans plus tard, l’acteur reprend sa tunique de chevalier Jedi dans la minisérie événement "Obi-Wan Kenobi", sur la plateforme de streaming Disney+.

"Enfin ! Ça faisait longtemps qu'on attendait ça", s’emballe Thomas, alias Absolute, qui gère sur YouTube une chaîne populaire dédiée à "Star Wars". Pour lui qui a découvert cet univers enfant avec la prélogie (on y reviendra), la sortie d’"Obi-Wan Kenobi" est un événement immanquable.

L’immense communauté de fans de "Star Wars" est en émoi à l'idée de retrouver maître Obi-Wan Kenobi. "C'est l'un des personnages préférés des fans", rappelle Absolute. Et ce n’est pas tout : le charismatique Dark Vador, troisième plus grand méchant de l’histoire du cinéma d’après l’Institut américain du film, figure aussi au casting.

Pour les plus passionnés, la galaxie Star Wars n'a plus de secret. Les néophytes, en revanche, peuvent être déroutés face aux multiples vies de la saga créée par George Lucas : déjà douze films et désormais huit séries majeures. Et il faut ajouter à cela nombre de sauts dans le temps…

Dès lors, par où commencer si l'on n'a jamais vu "Star Wars" ? Et comment s'y retrouver si l'on a raté quelques épisodes ? Rembobinons.

La trilogie originelle (1977-1983)

Toute œuvre majeure a besoin de fondations. En 1977, le cinéaste George Lucas donne vie à l'univers qu'il a imaginé avec le film "Star Wars", rebaptisé plus tard "Un nouvel espoir". Il s’inscrit dans le genre du space-opéra, dont la saga va devenir l’une des plus grandes représentantes.

L’histoire se veut manichéenne, avec une Rébellion héroïque opposée à l’Empire tyrannique qui domine et persécute la galaxie. Dans le camp du bien, les Jedi utilisent la Force, courant d’énergie mystique, pour maintenir la paix et la justice. Les Sith, à la tête de l’Empire, exploitent eux le "côté obscur" de la Force pour assouvir leur soif de pouvoir.

"Un nouvel espoir" est un immense succès. Les personnages de Luke Skywalker, Han Solo, Dark Vador, Leia et autres Chewbacca font fureur auprès d’un large public. Le film, porté par la musique du compositeur John Williams, remporte sept Oscars et ouvre une nouvelle page dans l’histoire du cinéma.

En 1980 arrive sur les écrans l’épisode pilier de la saga : "L’Empire contre-attaque". Et en 1983, George Lucas clôt un premier arc de l’histoire de "Star Wars" avec "Le Retour du Jedi". Le public est conquis. En six ans, la saga a dépassé le statut de simple œuvre cinématographique. L’univers "Star Wars" est un phénomène protéiforme, comme le seront plus tard les univers de "Harry Potter", du "Seigneur des Anneaux" ou de "Game of Thrones". "Cette trilogie, c’est la base de tout", résume Absolute.

La prélogie (1999-2005)

À la fin des années 1990, George Lucas relance sa franchise en réalisant ce qu’il avait imaginé dès le début : raconter les événements qui se sont déroulés avant "Un nouvel espoir". Autrement dit, comment les Sith ont pris le pouvoir, comment la République a laissé place à l’Empire et comment est né Dark Vador, ancien Jedi ayant basculé du "côté obscur".

Une nouvelle trilogie voit le jour et donne lieu à une nouvelle numérotation des long métrages. Les trois nouveaux films deviennent les "épisodes" I, II et III et constituent une préquelle aux trois films déjà sortis. Ces derniers sont désormais les épisodes IV ("Un nouvel espoir"), V ("L’Empire contre-attaque") et VI ("Le Retour du Jedi").

L’épisode I, "La Menace fantôme", sort fin 1999. Dans la chronologie "Star Wars", l’histoire se déroule 32 ans avant Un nouvel espoir. Alec Guiness, qui interprétait un Obi-Wan Kenobi âgé dans les épisodes IV, V et VI, laisse sa place à l’acteur Ewan McGregor, 28 ans.

En ce qui concerne les effets spéciaux, la saga franchit logiquement un gros cap. Mais le nouvel opus déçoit de nombreux fans qui ne retrouvent pas l’esprit des films sortis une vingtaine d’années plus tôt. Certains choix scénaristiques déroutent et les critiques sont mi-figue mi-raisin. "Il y a eu un conflit de générations", explique Absolute.

L’épisode II, "L’attaque des clones", sort en 2002. Et en 2005, la "prélogie" se termine avec l’épisode III, "La Revanche des Sith". Malgré des critiques parfois acerbes – les acteurs Jake Lloyd et Hayden Christensen en souffriront beaucoup –, Star Wars s’est réinventé et a attiré une nouvelle génération de fans.

La nouvelle trilogie (2015-2019)

En 2012, Disney débourse plus de 4 milliards de dollars pour racheter Lucasfilm, la société de production de George Lucas, et concrétise le projet en suspens depuis des années : offrir à la saga une nouvelle trilogie. La productrice Kathleen Kennedy, la nouvelle patronne, donne le feu vert.

Chronologiquement, le début de cette trilogie se situe trente ans après "Le Retour du Jedi". L’épisode VII, "Le Réveil de la Force", sort fin 2015 et mêle anciens personnages et nouveaux personnages. Cet opus cartonne au box-office.

L’épisode VIII, "Les Derniers Jedi", sort en 2017. La nouvelle trilogie se termine en 2019 avec l’épisode IX, "L’Ascension de Skywalker". Comme avec la "prélogie", les critiques sont âpres, en particulier chez les fans de la première ou de la deuxième heure. Absolute lui-même dit avoir un avis "très mitigé" sur ces films estampillés Disney. Mais ils ont ouvert la porte à d’autres œuvres très appréciées, comme de nouvelles séries et des comics.

Les films dérivés (2008-2019)

À côté des trois trilogies incontournables, les producteurs ont exploré la voie des films dérivés, aussi appelés spin-off. Le premier essai remonte à 2008 avec le film d’animation "The Clone Wars", dont l’histoire se situe entre les épisodes II et III.

Il faudra ensuite attendre 2016 et la patte Disney pour découvrir un nouveau long métrage dérivé : "Rogue One", qui raconte les événements qui précèdent deux de l'épisode IV, reçoit un accueil favorable. En revanche, "Solo", sorti en 2018 et dont l’action se situe aussi avant l’épisode IV, va décevoir beaucoup de fans, mécontents de voir notamment le personnage de Han Solo interprété par quelqu’un d’autre que Harrison Ford.

Les retours négatifs de "Solo" vont inciter Disney à mettre de côté le grand écran. "Il y a quand même des projets de films, mais on a très peu d'informations", glisse Absolute. La franchise mise désormais surtout sur les séries diffusées sur Disney+.

Les séries (depuis 2003)

"Obi-Wan Kenobi" n’est que la dernière œuvre en date de "Star Wars" pour la télévision. En 2003, une première et courte série d’animation, "Clone Wars", vient enrichir la saga. Comme son nom le suggère, elle se place après "L'Attaque des clones". Cette série sera toutefois remplacée en 2008, dans la continuité officielle de la saga, par le film dérivé "The Clone Wars" et par une autre série d’animation, également nommée "The Clone Wars", plus mature, plus soignée et plus longue.

En 2014, une autre série d’animation voit le jour : "Star Wars Rebels". Son histoire se situe entre les épisodes III et IV, et les fans vont l’accueillir avec autant d’enthousiasme que son aînée "The Clone Wars". Deux autres séries d’animations sortent ensuite : "Star Wars Resistance", en 2018, se situe avant l’épisode VII, tandis que The Bad Batch, en 2021, se situe après l’épisode III.

Mais les séries ne se bornent pas à l'animation. Le plus gros succès de ces dernières années à la télévision reste "The Mandalorian", première série avec des acteurs de chair et d'os, apparue sur les écrans fin 2019. Celle-ci se situe après l’épisode VI dans la chronologie de "Star Wars". "Le Livre de Boba Fett", également en prise de vues réelles, est sortie en 2021. Ella a été moins bien reçue et son avenir est incertain.

The time for #ObiWanKenobi has arrived…early.



Start streaming the first two episodes on @DisneyPlus TONIGHT at 9PM PT. pic.twitter.com/5gKVNzRovq — Obi-Wan Kenobi (@obiwankenobi) May 27, 2022

Par où commencer ?

L’accumulation des séries – quatre depuis 2018 et au moins trois autres en chantier – fait craindre à Absolute "un modèle à la Marvel où on sera obligé de tout voir pour suivre, où les séries vont se rejoindre les unes les autres". Malgré tout, ces séries ont quand même beaucoup d’intérêt pour le YouTubeur. Elles servent notamment à expliquer certains aspects des films, voire même à corriger des incohérences.

Mais que les amateurs modérés de "Star Wars" se rassurent : ils n’ont pas besoin de visionner les quelque 125 heures de séries diverses pour comprendre les films. "Ils se suffisent à eux-mêmes. Ils restent le socle que tout le monde peut voir sans souci", assure Absolute.

Une question reste piège : dans quel ordre regarder les douze films (soit 27 heures de visionnage) ? Absolute, du haut de ses 22 ans, a commencé avec la prélogie… dans le désordre, puisqu’il avait 6 ans quand son papa l’a emmené voir "La Revanche des Sith" au cinéma. L’expert préconise quand même d’opter pour l’ordre de sortie des films, et donc de commencer par la trilogie originelle (épisodes IV, V et VI). "C'est le plus logique", promet-il.

